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Kısa süre önce ortaya çıkan Bluetooth ile ilgili sansasyonel bir açıktan ötürü kullanıcılar artık Bluetooth özelliğiini açmaktan çekinir hale geldiler. Bunun nedeni BlueBorne adı verilen bir açıktan ötürü saldırganların cihazlardaki dosyalara erişebiliyor olması. Acil önlem lazımsa Paranoid deneyin!

Paranoid Android 7.3.0 İle BlueBorne Yaması Geldi

Android işletim sistemli cihaz sahipleri, kendi modellerine uygun ROM’ları kullanarak en kısa sürede güncelleme yapabiliyor. Bu alanda söz sahibi olan serilerde biri Paranoid Android ve son güncellemesiyle Android 7.1.2 geçişi yapmıştı. Bluetooth ile ilgili BlueBorne açığından sonra Paranoid Android 7.3.0 sürümü hazır edildi ve bu açığı kapatan yama dahil edildi. Her ne kadar artık özel ROM geliştiriciler Android 8.0 üzerine odaklanıyor olsa da acil önlem almak adına kullanılabilir.

Çoğu durumda bu tür özel ROM’lar kısa sürede güncel hale geliyor. Ancak en baştan dizayn felsefesini beğenip kabul etmeniz gerekiyor. Bir diğer sorunsa sadece yeni nesil ve çok kullanıcısı olan cihazlara özel ROM paketlerinin hızlı gelmesi. BlueBorne sorununu çözen ve temel anlamda eksiği olmayan Paranoid Android 7.3.0 sürümünü sadece belirli cihazlar kurabiliyor. Modeller ve indirme linkleri şöyle:

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