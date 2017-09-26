Samsung Galaxy A Serisi 2018 Sızıntıları Başladı

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2015’de başlatılan Samsung Galaxy A serisi epey ilgi gördü ve 2016 sonrasında 2017 modelleri de geldi ve çıta sürekli yükseldi. Genelde A3, A5 ve A7 modelleri sırasıyla daha geniş ekran ve üstün özelliklere yer veriyor. 2018 gelmeden gelecek seneki Galaxy A5 2018 ve A7 2018 bilgileri sızmaya başladı. Buna göre yeni nesil modellerde parmak izi alıcısı önden arka kısma, hemen kamera altına geçiyor çünkü ön kısmı ekran işgal ediyor olacak.

Son derece ufak görünen parmak izi alıcısı, öndeki Home butonunun arkaya taşınmış hali olabilir mi? Samsung neden böyle bir hizalamayı Note 8 modelinde berecemedi? Buton tarafında bir diğer değişim 2018 model A serisine eklenecek olan Bixby butonu. Evet pek seveni yok ama en azından kapatma seçeneği eklendi. Şemalara bakılırsa önde Infinity ekrana geçiş söz konusu olacak. A serisi, S serisine gelen özellikleri bir sene geriden aldığı için normal görünüyor.

Samsung Galaxy A5 2018

Resmi duyurular gelene kadar kesinleşen bilgi yok ama sızan test sonuçlarına göre SM-A530NF modeli A5 2018 olacak ve yeni nesil Exynos 7885 işlemciye geçiş yapacak. 4 GB RAM bellekli telefonda ülkesine göre 6 GB RAM seçeneği de olacak. Şubat ayında Android 7.1 ile sunulması bekleniyor.



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