







Ana ekranÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ eninde sonunda sÄ±kÄ±cÄ± gelebilir. Bu gibi durumlarda duvar kaÄŸÄ±dÄ± deÄŸiÅŸtirmek ilk seÃ§im ama aynÄ± zamanda widget deÄŸiÅŸtirmek ya da sembol paketi kurup gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ tamamen farklÄ± hale getirmek de mÃ¼mkÃ¼n. Uygulama baÅŸlatÄ±cÄ±lar bunu kolayca yapmanÄ±za olanak veriyor.

Android: FarklÄ± GÃ¶rÃ¼nmek Ä°Ã§in Sembol Paketi Kurmak

Action Launcher adlÄ± uygulama baÅŸlatÄ±cÄ±, sembol paketlerine verdiÄŸi destekle ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Sembol paketi kurunca Gmail, Calendar, Photos gibi temel uygulamalara ait semboller farklÄ± ve uyumlu bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸuyor:

Duruma gÃ¶re Facebook, Twitter, Instagram, eBay gibi popÃ¼ler uygulamalara da Ã¶zel semboller eklenmiÅŸ oluyor. Elbette bu uygulamayÄ± kurup Home butonuna basÄ±nca hangi uygulamanÄ±n varsayÄ±lan olacaÄŸÄ± sorulacak ve Action Launcher seÃ§eceksiniz. ArdÄ±ndan sembol paketlerini bulup indirmeniz gerekiyor. Play Store ortamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sembol paketi bulunuyor ve kÄ±smen Ã¼cretsizler.

Lines, Elta, Belle gibi Ã§ok sayÄ±da baÅŸarÄ±lÄ± sembol paketi bulunabilir. Ä°ndirdikten sonra aktifleÅŸtirmek iÃ§inse Action Launcher seÃ§eneklerine girin. Ana ekranda boÅŸ alan uzun basarak bu menÃ¼ye girebilirsiniz. ArdÄ±ndan sembol paketlerine girin ve kurulu olanlarÄ± gÃ¶rÃ¼n. DiÄŸerlerini indirip kurdukÃ§a paketler listesinde beliriyor olacaklar.

Sadece paketi seÃ§in ve sonra alttan OK tuÅŸuna basÄ±p kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. AmacÄ±nÄ±z sadece birer birer uygulama sembollerini deÄŸiÅŸtirmekse o zaman Action Launcher Plus sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ satÄ±n almanÄ±z gerekiyor. SonrasÄ±nda sembol deÄŸiÅŸtirebilirsiniz ama kurulu sembol paketleri iÃ§inden seÃ§im yapmanÄ±z gerekecek. Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









