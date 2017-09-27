







Android ve iOS iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlardaki Instagram’da paylaÅŸÄ±m gizlemek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Instagram hesabÄ±nÄ±zda geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k bir temizleme yapma gereÄŸi hissedebilirsiniz. Tabii bu noktada fotoÄŸraflarÄ± silmek yerine gizleme / herkesin gÃ¶rmesini engelleme sizin iÃ§in daha mantÄ±klÄ± olabilir. KiÅŸisel hesaplar bu gereksinimi hissetmese de Ã§eÅŸitli kurumsal hesaplarÄ± yÃ¶netenler iÃ§in artÄ±k paylaÅŸÄ±mda kalmasÄ± gerekmeyen paylaÅŸÄ±mlarÄ±n gizlenmesi ihtiyacÄ± doÄŸabilir. Instagram’a bu yÄ±l iÃ§erisinde kazandÄ±rÄ±lan arÅŸivleme Ã¶zelliÄŸi tam olarak bunu saÄŸlÄ±yor. ArÅŸive kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fotoÄŸrafa / paylaÅŸÄ±ma siz dilediÄŸiniz zaman eriÅŸebiliyorsunuz ama bunlar hesap profilinizde belirmiyor. Dilerseniz Android ve iPhone‘daki Instagram’da paylaÅŸÄ±m gizlemek iÃ§in ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine bakalÄ±m.

Android ve iPhone: Instagram’da PaylaÅŸÄ±m Gizlemek

Ã–ncelikle akÄ±llÄ± telefonunuzda Instagram uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve profil sayfanÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin.

ArÅŸivlemek suretiyle profilinizden gizlemek istediÄŸiniz bir fotoÄŸrafa dokunun. Daha Ã¶nce de belirttiÄŸimiz gibi arÅŸivlediÄŸiniz iÃ§eriÄŸe siz daha sonra dilediÄŸiniz zaman eriÅŸebileceksiniz ama bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± baÅŸkalarÄ± gÃ¶remeyecektir.



Ä°lgili fotoÄŸrafÄ±n saÄŸ Ã¼st kÄ±smÄ±nda yer alan ve Ã¼Ã§ noktalÄ± simgeye sahip olan butona dokunun. KarÅŸÄ±nÄ±za gelen menÃ¼de ilk sÄ±rada bulunan Archive seÃ§eneÄŸine dokunun.

Bu iÅŸlemi gizlemek istediÄŸiniz tÃ¼m fotoÄŸraflar iÃ§in uygulayÄ±n ve profilinizin temizlendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nceye kadar devam edin.

GizlediÄŸiniz / arÅŸivlediÄŸiniz fotoÄŸraflara eriÅŸmek iÃ§in profil sayfanÄ±zda saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan saat simgeli butona dokunun. ArÅŸivlediÄŸiniz bir fotoÄŸrafÄ± daha sonra tekrar gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lmak isterseniz ilgili fotoÄŸrafÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin, saÄŸ Ã¼stteki Ã¼Ã§ noktalÄ± simgeye sahip olan butona dokunun ve karÅŸÄ±nÄ±za gelen menÃ¼deki seÃ§enek ile fotoÄŸrafÄ±n tekrar paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda belirmesini saÄŸlayÄ±n.











