







Android 8.0 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ ilk etapta yeni nesil akÄ±llÄ± telefonlar ve Nexus/Pixel cihazlarÄ±yla kullanÄ±mda. Ã‡ok fazla yenilik yok ama az sayÄ±daki yenilik iÃ§inde dikkat Ã§ekenlerden biri pencere iÃ§inde pencere gÃ¶sterimi. Bunu kullanarak YouTube uygulamasÄ± gibi Ã¼stte duran video penceresi tutabilirsiniz.

Android: Oreo Ä°le Gelen Pencere Ä°Ã§inde Video Ã–zelliÄŸi

PIP olarak da geÃ§en pencere iÃ§inde pencere Ã¶zelliÄŸi yeni ve ilgi Ã§ekici olsa da maalesef ilk aÅŸamada sadece belirli uygulamalarla kullanÄ±labiliyor. Bu yÃ¼zden heyecanlanmadan Ã¶nce cihazÄ±nÄ±zda kurulu olan uygulamalardan hangilerinin buna destek verdiÄŸini kontrol etmelisiniz. Ayarlar iÃ§inden uygulamalar ve bildirimlere girin ve geliÅŸmiÅŸ alanÄ±nda Ã¶zel uygulama izinlerine bakÄ±n. Buna Ã¶zel izin PIP olarak ifade ediliyor. Bu listede yer alan uygulamalarÄ±nÄ±z PiP modunda kullanÄ±labilir.

VarsayÄ±lan olarak aktif durumda geliyor ama PiP kullanÄ±mÄ±ndan henÃ¼z memnun deÄŸilseniz izinlerini kaldÄ±rabilirsiniz. Åžu anda destek veren uygulamalar:

Chrome

Google Duo

Google Maps

Google Play Movies & TV

VLC Media Player

WhatsApp

YouTube

Sadece iki Google dÄ±ÅŸÄ± uygulamanÄ±n buna destek veriyor olmasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ama zaman iÃ§inde sayÄ± artacaktÄ±r. Bir diÄŸer handikapsa YouTube ile bu Ã¶zelliÄŸi kullanabilmek iÃ§in YouTube Red Ã¼yeliÄŸinin istenmesi. Kullanmak iÃ§in video izlerken Home butonuna basÄ±n. Chrome ile izlerken tam ekran modunda Home butonuna basÄ±n. Google Haritalar kullanÄ±rken navigasyon modunda Home butonuna basÄ±n.

Bu moda girince istediÄŸiniz gibi ekranda sÃ¼rÃ¼kleyebilir, izlediÄŸiniz iÃ§eriÄŸe baÄŸlÄ± olarak kontrol butonlarÄ± gÃ¶rebilirsiniz. Ä°ÅŸiniz bitince kaldÄ±rmak iÃ§in alta doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleyin.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









