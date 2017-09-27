







Senelerden beri Xperia serisi akÄ±llÄ± telefonlarÄ±yla belirli bir fanatik kitlesine sahip olan Sony’nin tasarÄ±m ekibine sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¼rekli aynÄ± tasarÄ±mÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenler var. GerÃ§ekten de keskin kÃ¶ÅŸeli dikdÃ¶rtgen tasarÄ±mÄ± senelerdir sÃ¼rÃ¼yor ve modelleri gÃ¶rÃ¼nce hangisi olduÄŸunu anlamak zorlaÅŸÄ±yor. DiÄŸer Ã¼reticilerse sÃ¼rekli tasarÄ±m ve malzeme denemeleri yapÄ±p Ã§ehre deÄŸiÅŸtiriyor. Sony Hindistan ekibinde yÃ¶netici Kenichiro Hibi’ye bakÄ±lÄ±rsa Sony Xperia ailesinde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±! Gelecek nesil Xperia modellerinde Ã§erÃ§evesiz ekran gÃ¶rebileceÄŸiz…

Tamamen yeniden tasarlanmÄ±ÅŸ olan gelecek nesil cihazlar geliÅŸtirildiÄŸini ifade ediyor olsa da ne derece farklÄ± olacaÄŸÄ± merak konusu. 2013’ten beri karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan OmniBalance tasarÄ±m felsefesi veda mÄ± ediyor? 18:9 oranlÄ± Ã§erÃ§evesiz ekranlar yakÄ±nda bizlerle olacak. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce giriÅŸ seviyesi ve hatta orta seviye segmentlerini terk etmiÅŸ olan Sony Xperia ailesi artÄ±k Ã§erÃ§evesiz ekran kervanÄ±na katÄ±lmak istiyor. Hibi aslÄ±nda giriÅŸ seviyesine aÄŸÄ±rlÄ±k verilen Hindistan pazarÄ±nda gÃ¶rev alÄ±yor. Yeni nesil cihazlarÄ± merakla bekliyoruz…









