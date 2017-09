GoT’dan David Franco’nun Tercihi LG V30

Game of Thrones ve Westworld dizilerinden tanıdığımız fotoğraf yönetmeni David Franco, akıllı telefonlarla video ve fotoğraf çekme söz konusu olduğunda LG V30’u elinden düşüremiyor! “Yaşamdan Bir Gün” adlı özel bir video çeken ve gün içinde çektiği farklı görüntüleri birleştiren Franco, herhangi bir sıradışı ortama girmese de harika bir video elde ettiğini düşünüyor. Buna olanak verense LG V30 ile gelen kameranın çekim gücü ve özellikleri. V30 ile gelen Cine Video moduna bayıldığını belirten Franco, ortama farklı renk tonları atarak istediği sonucu alabildiğini ekliyor. Çekimler sırasında DSLR yerine akıllı telefon kamerası kullanmayı tercih ediyor ve her an için güneşin konumunu kontrol etmeyi ihmal etmiyor. İzlemek isterseniz: