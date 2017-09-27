GoT’dan David Franco’nun Tercihi LG V30









Game of Thrones ve Westworld dizilerinden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fotoÄŸraf yÃ¶netmeni David Franco, akÄ±llÄ± telefonlarla video ve fotoÄŸraf Ã§ekme sÃ¶z konusu olduÄŸunda LG V30’u elinden dÃ¼ÅŸÃ¼remiyor! “YaÅŸamdan Bir GÃ¼n” adlÄ± Ã¶zel bir video Ã§eken ve gÃ¼n iÃ§inde Ã§ektiÄŸi farklÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri birleÅŸtiren Franco, herhangi bir sÄ±radÄ±ÅŸÄ± ortama girmese de harika bir video elde ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Buna olanak verense LG V30 ile gelen kameranÄ±n Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ ve Ã¶zellikleri. V30 ile gelen Cine Video moduna bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Franco, ortama farklÄ± renk tonlarÄ± atarak istediÄŸi sonucu alabildiÄŸini ekliyor. Ã‡ekimler sÄ±rasÄ±nda DSLR yerine akÄ±llÄ± telefon kamerasÄ± kullanmayÄ± tercih ediyor ve her an iÃ§in gÃ¼neÅŸin konumunu kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Ä°zlemek isterseniz:







