







Apple’Ä±n yeniliklerinden bir diÄŸeri iOS 11 ile birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±n daha az yer kaplamasÄ±na olanak verecek yeni bir gÃ¶rsel format icat etmek oldu. ArtÄ±k Ã§ekilen fotoÄŸraflarda jpeg yerine heic gibi sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir uzantÄ± var ve Ã§oÄŸu uygulama aÃ§mÄ±yor, sosyal aÄŸlar paylaÅŸÄ±nca gÃ¶steremiyor…

iOS 11 SonrasÄ± iPhone Ä°le JPEG FotoÄŸraf Ã‡ekmek

Cihazda depolama alanÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ± yoksa ve yeni format yaygÄ±nlaÅŸana kadar jpeg uzantÄ±lÄ± fotoÄŸraflar Ã§ekmek istiyorsanÄ±z ayarÄ± kolayca deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. AyarÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in ayarlar uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n ve kamera satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n. Alt sayfadaki formatlar satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n.

SonrasÄ±nda gelen seÃ§enek yÃ¼ksek verim deÄŸil uyumluluk olmalÄ±. Bunu seÃ§erseniz tekrar JPEG uzantÄ±lÄ± fotoÄŸraflar Ã§ekmeye baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z.

YÃ¼ksek verim modunda heif ve hevc formatlÄ± Ã§ekimler yapÄ±lÄ±r ve daha az depolama alanÄ± kullanÄ±lÄ±r ama destek veren platform daha az. Uyum modunda JPEG fotoÄŸraf ve H.264 video Ã§ekilir. iOS 11 iÃ§indeki fotoÄŸraf aktarÄ±m aracÄ±nda JPEG dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ var yani bu ÅŸekilde Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflar varsa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir.

Ayarlar uygulamasÄ±nda fotoÄŸraflar kÄ±smÄ±nda PC ya da Mac aktarÄ±mÄ± seÃ§eneÄŸini otomatik olarak seÃ§in. BÃ¶ylece bilgisayara aktarÄ±lan iPhone fotoÄŸraflarÄ± JPEG olarak dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼p gÃ¶nderilir.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









