







Apple iPhone X’te Face ID’yiÂ ayarlamak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. SÃ¶z konusu yÃ¼z tanÄ±ma olduÄŸunda Apple’Ä±n yeni Ã¼st dÃ¼zey akÄ±llÄ± telefonu iPhone X’in Galaxy S8 gibi Ã¼st dÃ¼zey Android’li rakiplerine kÄ±yasla bir adÄ±m Ã¶nde olduÄŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz. Apple, amiral gemisi konumundaki yeni akÄ±llÄ± telefonunda yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸinin baÅŸarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in selfie kamerasÄ±na eÅŸlik eden bir dizi sensÃ¶re yer veriyor. Selfie kamerasÄ± ve bu sensÃ¶rler yardÄ±mÄ±yla yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸi yÃ¼zleri daha doÄŸru ÅŸekilde analiz edebiliyor.

iPhone X’te ana ekran tuÅŸu ve Ã¶nceki modellerde bu tuÅŸun iÃ§erdiÄŸi parmak izi okuyucu sensÃ¶r bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Touch ID gÃ¼venlik sisteminin yerini Face ID almÄ±ÅŸ oldu. Apple yÃ¼z tanÄ±ma tabanlÄ± Face ID’nin parmak izi okumayÄ± esas alan Touch ID’ye kÄ±yasla Ã§ok daha gÃ¼venli olduÄŸunu iddia ediyor. Touch ID’de bir baÅŸkasÄ±nÄ±n kendi parmak izini okutarak kilit ekranÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± 1:50.000’lik bir ihtimalken yazÄ±lÄ±mÄ±n bir baÅŸkasÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sizin yÃ¼zÃ¼nÃ¼z olarak algÄ±lama ihtimalinin 1:1.000.000 olduÄŸu vurgulanÄ±yor. Dilerseniz iPhone X’te Face ID‘yi nasÄ±l yapÄ±landÄ±rabileceÄŸinize bakalÄ±m.

iPhone X’te Face ID NasÄ±l AyarlanÄ±r?

Apple iPhone X’te Face ID’yi yapÄ±landÄ±rmak iÃ§in Settings menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin veÂ Face ID & Passcode seÃ§eneÄŸine dokunun. BuradanÂ Enroll Face‘e dokunun ve Get Started seÃ§eneÄŸi ile Ã¶n kameranÄ±n ve kÄ±zÄ±lÃ¶tesi sensÃ¶rÃ¼n aktive olmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Ekranda bir daire belirecek ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼z yÃ¶nergeleri izlemeniz istenerek doÄŸru ÅŸekilde analiz edilecektir. Ä°ÅŸlemi doÄŸru ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dairenin Ã§evresindeki gri Ã§ubuÄŸun rengi yeÅŸile bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor.

YÃ¼zÃ¼nÃ¼z baÅŸarÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda daha Ã¶nce oluÅŸturmadÄ±ysanÄ±z bir yedek ÅŸifre oluÅŸturmanÄ±z istenecektir. Bu sayede Face ID ile ilgili bir sorun oluÅŸtuÄŸunda elle parola girerek kilit ekranÄ±nÄ± aÅŸabileceksiniz.









