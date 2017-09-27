







AlÃ¼minyum tasarÄ±mÄ± ve inceliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra altÄ±n sarÄ±sÄ± rengi ile akÄ±llara kazÄ±nan Lenovo S90, Ã¼retici firmanÄ±n oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir satÄ±ÅŸ grafiÄŸi Ã§izmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Lenovo S90 8.0 MP’lik LED flaÅŸlÄ± Ã¶n kamerasÄ± ile selfie severlerin odak noktasÄ± olmuÅŸtu. Ã–te yandan Lenovo’ya Ã¶zel olan DOit uygulamalarÄ± sayesinde Lenovo S90’Ä± kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mlardan korumanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo S90 Root atma adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak Root atma iÅŸleminizi baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

Gerekli program

KingRoot

Lenovo S90 Root Atma

Size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan KingRoot uygulamasÄ±nÄ± Lenovo S90’a yÃ¼kleyin.

Ä°ndirmiÅŸ olduÄŸunuzÂ KingRoot’un yÃ¼kleme iÅŸlemi tamamlandÄ±ÄŸÄ±ndaÂ AÃ‡Â seÃ§eneÄŸine basarak programÄ± aÃ§Ä±n.

KingRoot ekranÄ±nda ise alt kÄ±sÄ±mda bulunan START ROOT yazÄ±lÄ± butona basarak, Root iÅŸleminizi baÅŸlatabilirsiniz.

Bu iÅŸlemin biraz zaman alacaÄŸÄ±nÄ± belirtelim ve Wi-Fi aÄŸÄ±nÄ± tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Lenovo S90 Root atma iÅŸlemi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ekranÄ±nÄ±za Root successfully yazan bir yazÄ± gelecektir.

Lenovo S90’Ä±n Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmek istiyorsanÄ±z, Root Checker uygulamasÄ±nÄ± indirebilirsiniz. Konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi bildirmek veya yardÄ±m almak istiyorsanÄ±z forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.









