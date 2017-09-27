







Xiaomi Redmi Note 5, 5A ve 5A Prime’da ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ almak iÃ§in ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸineceÄŸiz.Â Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlardaki ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alma Ã¶zelliÄŸinin ne kadar faydalÄ± olduÄŸu konusunda sanÄ±yoruz herkes fikir birliÄŸi iÃ§erisindedir. Zaman zaman Ã§eÅŸitli internet sitelerinde veya sosyal aÄŸlarda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§erikleri bir kenara kaydetmek / arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸmak iÃ§in ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±yoruz. Bu Ã¶zellik bizim gibiÂ iÃ§erikler hazÄ±rlayan teknoloji editÃ¶rlerinin iÅŸlerini de hayli kolaylaÅŸtÄ±rmakta. Yeni bir akÄ±llÄ± telefon satÄ±n alan kullanÄ±cÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± ilk ÅŸeylerden birisi doÄŸal olarak cihazda ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n nasÄ±l alÄ±nabildiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek oluyor. Dilerseniz ÅŸimdi Xiaomi‘nin yeni akÄ±llÄ± telefon modelleri olanÂ Redmi Note 5, 5A ve 5A Prime’da ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ almak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara bakalÄ±m.

Xiaomi Redmi Note 5, 5A ve 5A Prime’da Ekran GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Almak

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ elde etmek istediÄŸiniz ekran / sayfa / iÃ§eriÄŸi aÃ§Ä±n.

AkÄ±llÄ± telefonunÂ gÃ¼Ã§ Â veÂ ses azaltma Â butonlarÄ±na aynÄ± anda basÄ±n ve 1 â€“ 2 saniye kadar basÄ±lÄ± tutun. Ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yakalama efektini gÃ¶recek ve sesi duyacaksÄ±nÄ±z. Ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor, tuÅŸlarÄ± bÄ±rakabilirsiniz.

Â veÂ Â butonlarÄ±na aynÄ± anda basÄ±n ve 1 â€“ 2 saniye kadar basÄ±lÄ± tutun. Ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yakalama efektini gÃ¶recek ve sesi duyacaksÄ±nÄ±z. Ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor, tuÅŸlarÄ± bÄ±rakabilirsiniz. YakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakmak iÃ§in bildirim Ã§ubuÄŸunu aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekebilir ve ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alma bildirimine dokunabilirsiniz. AkÄ±llÄ± telefonunuzda bir fotoÄŸraf editÃ¶rÃ¼ uygulamasÄ± mevcutsa ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ bu uygulama ile dÃ¼zenleyebilir ya da dÃ¼zenlemeden doÄŸrudan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla sosyal medya / anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kolayca paylaÅŸabilirsiniz.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibiÂ Xiaomi Redmi Note 5, 5A ve 5A Prime akÄ±llÄ± telefonlarda ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ almak oldukÃ§a kolay.









