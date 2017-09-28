







Daha en baÅŸÄ±ndan beri gÃ¼venliÄŸe Ã¶nem veren Android iÅŸletim sisteminin temelinde Linux Ã§ekirdeÄŸi var. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¼venlik mekanizmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r durumda ama her iÅŸletim sistemi gibi bazÄ± aÃ§Ä±klar bulunabiliyor. Android daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ± geÃ§ sunulduÄŸu iÃ§in gÃ¼venlik yamalarÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanÄ±yor.

Android: GÃ¼venlik YamalarÄ±nÄ±n Ã–nemi

Ãœreticilerin farklÄ± donanÄ±mlara sahip cihazlara uygun Android sÃ¼rÃ¼mlerini geliÅŸtirmesi ve denemesi zaman aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in arada tespit edilen gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede yamanabilmesi adÄ±na ayrÄ± bir yol ÅŸart. Bunu Windows sÃ¼rÃ¼mÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeden alÄ±nan gÃ¼ncellemelere benzetebiliriz. Ã‡oÄŸu Ã¼retici bÃ¶yle bir gÃ¼venlik gÃ¼ncellemesi Ã§Ä±kÄ±nca bir ay iÃ§inde OTA yoluyla ufak gÃ¼ncelleme paketi daÄŸÄ±tabiliyor ama genelde en yeni cihazlara aÄŸÄ±rlÄ±k veriliyor.

Google, 2015 yÄ±lÄ±ndan beri aylÄ±k olarak gÃ¼venlik yamalarÄ± hazÄ±rlayÄ±p sunuyor. BazÄ± aÃ§Ä±klar sadece Ã¶zel yazÄ±lÄ±m kurulmasÄ±nÄ± gerektirirken bazÄ±larÄ± doÄŸrudan eriÅŸim imkanÄ± veriyor ki bunlar Ã§ok daha tehlikeli ve uzaktan kod iÅŸletme olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu tÃ¼r ataklar kullanÄ±cÄ± farkÄ±na bile varmadan gerÃ§ekleÅŸiyor ve veriler kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor. Genelde en yeni gÃ¼venlik yamalarÄ±nÄ± alanlar bÃ¼yÃ¼k oranda korumalÄ± durumda sayÄ±labilir. Her ne kadar Google aylÄ±k bÃ¼lten sunsa da Ã¼reticiler gecikme yapabiliyor ya da eski cihazlara daÄŸÄ±tÄ±m yapmÄ±yor. BazÄ± aÃ§Ä±klarsa Android deÄŸil donanÄ±mlara ait sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerle vb ilgili ve sadece Qualcomm vb gibi Ã¼reticiler bunlarÄ± yamalayabilir.

Hangi sÃ¼rÃ¼mÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in ayarlar iÃ§inden hakkÄ±nda kÄ±smÄ±na girin ve sÃ¼rÃ¼me bakÄ±n. Android versiyonu dÄ±ÅŸÄ±nda Android gÃ¼venlik yamasÄ± seviyesi de gÃ¶rebilirsiniz. Ara gÃ¼ncellemeler gelince buna ait tarih ilerliyor olacak. Cihaza ait OTA gÃ¼ncelleme servisine tÄ±klayÄ±p daha yeni paket var mÄ± kontrol edebilirsiniz ama aynÄ± cihazÄ±n farklÄ± iÅŸlemci iÃ§eren sÃ¼rÃ¼mleri bile farklÄ± duruma dÃ¼ÅŸebilir. Bu yÃ¼zden cihaz seÃ§erken adÄ± bilinen saÄŸlam Ã¼reticilerden ÅŸaÅŸmayÄ±n.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









