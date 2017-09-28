







Android Oreo sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yani Android 8.0 ile gelen en gÃ¼zel yeniliklerden biri sistem genelinde aktif olan otomatik tamamlama servisi. Bu sayede artÄ±k sadece Chrome deÄŸil diÄŸer uygulamalarda da form iÃ§eriÄŸi ve parola otomatik olarak doldurulabiliyor. AynÄ± zamanda genel kontrol kullanÄ±cÄ±da.

Android Oreo Ä°le Gelen Otomatik Tamamlama YÃ¶neticisi

Chrome ile gelen bÃ¼tÃ¼nleÅŸik parola yÃ¶neticisini kullanmÄ±yorsanÄ±z LastPass gibi bir diÄŸer seÃ§eneÄŸe yÃ¶nelebilirsiniz. GerÃ§ekte otomatik tamamlama iÃ§in kullanÄ±lan otomatik doldurma yÃ¶neticisini seÃ§me imkanÄ±nÄ±z var. Elbette bu yeni Ã¶zellik Google API Ã¼zerinden diÄŸer uygulamalarla baÄŸlantÄ±ya geÃ§iyor yani iÅŸletim sisteminde destek olsa bile iÅŸe yaramasÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uygulamalarÄ± geliÅŸtirenlerin gerekli terfiyi yaparak API iÃ§in baÄŸlantÄ± kurmasÄ± gerekiyor yani biraz zaman alabilir.

Ã–rneÄŸin LastPass uygulamasÄ± son Beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde buna olanak veriyor ama henÃ¼z final sÃ¼rÃ¼me eklenmiÅŸ deÄŸil. Otomatik tamamlama yÃ¶neticisini kullanÄ±rken seÃ§im yapmak iÃ§in ayarlar uygulamasÄ±na girin ve sistem baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na tÄ±klayÄ±n. ArdÄ±ndan dil ve girdi menÃ¼sÃ¼ne girip geliÅŸmiÅŸ ayarlarÄ±na eriÅŸin.

Otomatik tamamlama servisi aktif ve Google esas alÄ±nÄ±yor gÃ¶rÃ¼nmekte. SaÄŸdan diÅŸliye tÄ±klayÄ±p ayarÄ± deÄŸiÅŸtirilebilir. SeÃ§enekler listesinde diÄŸerlerini gÃ¶rebilmek iÃ§in Ã¶ncelikle buna destek veren bir uygulama kurmuÅŸ olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ArdÄ±ndan seÃ§imi yapÄ±n ve aktifleÅŸtirin. GÃ¼venilir olduÄŸuna dair onay vermeniz gerekecek. Sistemi kullanabilmek iÃ§in bir uygulamada veri girme alanÄ± gelince otomatik tamamlama devreye girecek.

SaÄŸdaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de LastPass devreye giriyor ve kullanÄ±labilecek adresleri gÃ¶steriyor. Birini seÃ§ince parola kutusunu da otomatik dolduracak.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









