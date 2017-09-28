Essential Phone SatÄ±ÅŸlarÄ± Beklenenden DÃ¼ÅŸÃ¼k Gidiyor









Google kurucularÄ±ndan Andy Rubin bir sÃ¼re baÅŸka ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra son olarak Essential Products adlÄ± yeni teknoloji firmasÄ±nÄ± kurdu ve Xiaomi’ni Mi Mix adlÄ± Ã§erÃ§evesiz ekranlÄ± akÄ±llÄ± telefonuna rakip olacak Essential PH-1 adlÄ± akÄ±llÄ± telefonu geliÅŸtirdi. BazÄ± gecikmelerden sonra ilk etapta sadece ABD’dekiÂ Sprint Ã¼yelerine Ã¶ncelikli olarak sunulan bu sÄ±radÄ±ÅŸÄ± akÄ±llÄ± telefon zaman iÃ§inde diÄŸer ABD operatÃ¶rleri tarafÄ±ndan da sunulur oldu. Ä°lk incelemelerde olumlu not alan ama bazÄ± eksikleri olan cihaz kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±nda beklenen ilgiyi gÃ¶rmemiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor Ã§Ã¼nkÃ¼ ilk raporlara bakÄ±lÄ±rsa bir ay iÃ§inde beÅŸ binden fazla satamadÄ±!

Rubin’in Google’dan sonraki ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ bu nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶lÃ¼ doÄŸmuÅŸ olarak kabul ediliyor. YazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemeleri ve diÄŸer aÃ§Ä±lardan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da bu satÄ±ÅŸ rakamÄ± inanÄ±lmaz derecede dÃ¼ÅŸÃ¼k. FirmanÄ±n deÄŸerinin 1.2 milyar dolar olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse bÃ¶yle bir satÄ±ÅŸla bir yere gitmesi imkansÄ±z. Pazarlama ve diÄŸer stratejiler aÃ§Ä±sÄ±ndan da eksik bulunan cihazÄ±n 700 dolar olan fiyatÄ± da iÅŸini zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°lk kez duyulan ve hiÃ§ konuÅŸulmayan bir markanÄ±n telefonuna kim bÃ¶yle bir yatÄ±rÄ±m yapmak ister? OnePlus gibi cihazlarÄ±n ilk etapta Ã§ok daha fazla sattÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse bir an Ã¶nce Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± gerekiyor.









