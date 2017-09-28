







Google Haritalar ile mekanlara bakmak ve yol tarifi almak son derece faydalÄ±. Bununla birlikte bir yerden diÄŸerine olan mesafeyi bilmek istiyorsanÄ±z hesaplamasÄ±nÄ± isteyebilirsiniz ki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, koÅŸu, tÄ±rmanma ya da bisiklet sÃ¼rme gibi aktivitelerden sonra kÄ±yaslama yapabilesiniz.

Google Haritalar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, KoÅŸu, TÄ±rmanma Mesafesi Ã–lÃ§Ã¼mÃ¼

Ã–ncelikli olarak bilgisayar baÅŸÄ±nda internet tarayÄ±cÄ± kullanarak Google Haritalar ile mesafe hesaplamak tercih ediliyor ama Android ve iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ± da faydalanabiliyor. Bilgisayar ekranÄ±nda baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±na saÄŸ tÄ±klayÄ±p Ã¶lÃ§Ã¼m seÃ§mek ve adÄ±m adÄ±m tÄ±klamak yeterli.

Bu ÅŸekilde adÄ±m adÄ±m ilerleyebilir ve hata olursa noktaya tÄ±klayÄ±p baÅŸka yere sÃ¼rÃ¼kleyip rotayÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Android ve iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ± ise Google Haritalar uygulamasÄ±nÄ± kurduktan sonra Ã¶lÃ§Ã¼m istenen yere tÄ±klayÄ±p uzun tutarak pin iÄŸnesi eklemeli.

ArdÄ±ndan altta gÃ¶rÃ¼len beyaz satÄ±ra tÄ±klayÄ±n ve aÃ§Ä±lan alt menÃ¼de beliren mesafe Ã¶lÃ§me satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n.

TÄ±klayÄ±nca baÅŸlama noktasÄ±na ikinci bir nokta eklenecek. Zoom yapÄ±n ve bu yeni iÄŸneyi sÃ¼rÃ¼kleyin. AlÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra daha hÄ±zlÄ± biÃ§imde sonuca gidiyor olacaksÄ±nÄ±z. Ä°kinci iÄŸneden sonra artÄ±k iÅŸ kolaylaÅŸÄ±yor.

Bu aÅŸamadan sonra saÄŸ alttaki nokta ekleme artÄ±sÄ±na basÄ±p devam edecek ve taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z. Son noktada hata olursa saÄŸ Ã¼stte gÃ¶rÃ¼len geri okuna tÄ±klayabilirsiniz. Komple silmek iÃ§in Ã¼Ã§ noktalÄ± menÃ¼ye basÄ±n ve temizle seÃ§in. Toplam mesafeyi sol alttaki deÄŸer ÅŸeklinde okuyabilirsiniz. Ã–lÃ§Ã¼ birimine gÃ¶re metre ya da KM olarak da gÃ¶sterilebilir. Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









