







Motorola Moto E4 Plus, renk seÃ§eneklerinin arasÄ±nda yer alan lacivert rengi ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor. Motorola Moto E4 Plus, 16 GB dahili depolamaya sahip ama bu alan 128 GB’a kadar geniÅŸletilebiliyor. AyrÄ±ca Motorola Moto E4 Plus’Ä±n suya karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± var fakat sadece sÄ±Ã§ramalara karÅŸÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bu yazÄ±mÄ±zda Motorola Moto E4 Plus Root atma iÅŸlemini anlatacaÄŸÄ±z. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak, istenmeyen ve kaldÄ±rÄ±lamayan uygulamalarÄ±nÄ±zdan kurtulabilirsiniz.

Gerekli program

KingoRoot

Motorola Moto E4 Plus Root Atma

Ä°lk olarak size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan KingoRoot programÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirin.

ArdÄ±ndan yÃ¼klemiÅŸ olduÄŸunuz KingoRoot’un kurulum iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirin.

KingRoot’u aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kendi gÃ¼ncellemelerini yapacaktÄ±r, biraz beklemeniz gerek.

Program gÃ¼ncellemeleri bittikten sonra bÃ¶yle bir ekran sizi karÅŸÄ±layacaktÄ±r. Motorola Moto E4’Ã¼ bilgisayara baÄŸlamak iÃ§in Ã¶ncelikle USB hata ayÄ±klama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun iÃ§in Ayarlara girin ve GeliÅŸtirici seÃ§eneklerinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin.

EÄŸer GeliÅŸtirici seÃ§enekleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r ise ona girerek USB hata ayÄ±klama modunu etkinleÅŸtirebilirsiniz. Ama GeliÅŸtirici seÃ§enekleri Ayarlar menÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yorsa, Telefon hakkÄ±nda kÄ±smÄ±ndaki Derleme numarasÄ±na yedi kez basÄ±n. SonrasÄ±nda ise GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girin ve USB hata ayÄ±klama modunu aktif edin. Åžimdi ise USB kablo yardÄ±mÄ±yla Motorola Moto E4 Plus’Ä± bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

Son olarak Motorola Moto E4 Plus Root atma iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in ROOT yazÄ±lÄ± butona tÄ±klayÄ±n.

Rootlama sonrasÄ± ROOT SUCCEED yazan bir ekran sizi karÅŸÄ±layacaktÄ±r.

Motorola Moto E4 Plus’Ä±n Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek iÃ§in Root Checker uygulamasÄ±nÄ± indirebilirsiniz. AklÄ±nÄ±za takÄ±lan herhangi bir soru olursa, forum sayfamÄ±zdaki uzman ekibimizden yardÄ±m alabilirsiniz.









