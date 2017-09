Motorola Moto E4 Plus, renk seçeneklerinin arasında yer alan lacivert rengi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Motorola Moto E4 Plus, 16 GB dahili depolamaya sahip ama bu alan 128 GB’a kadar genişletilebiliyor. Ayrıca Motorola Moto E4 Plus’ın suya karşı dayanıklılığı var fakat sadece sıçramalara karşı olduğu söyleniyor. Bu yazımızda Motorola Moto E4 Plus Root atma işlemini anlatacağız. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, istenmeyen ve kaldırılamayan uygulamalarınızdan kurtulabilirsiniz.

Gerekli program

KingoRoot

Motorola Moto E4 Plus Root Atma

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin.

Ardından yüklemiş olduğunuz KingoRoot’un kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

KingRoot’u açtığınızda kendi güncellemelerini yapacaktır, biraz beklemeniz gerek.

Program güncellemeleri bittikten sonra böyle bir ekran sizi karşılayacaktır. Motorola Moto E4’ü bilgisayara bağlamak için öncelikle USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlara girin ve Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin.

Eğer Geliştirici seçenekleri görünür ise ona girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirebilirsiniz. Ama Geliştirici seçenekleri Ayarlar menüsünde görünmüyorsa, Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarasına yedi kez basın. Sonrasında ise Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu aktif edin. Şimdi ise USB kablo yardımıyla Motorola Moto E4 Plus’ı bilgisayara bağlayın.

Son olarak Motorola Moto E4 Plus Root atma işlemini başlatmak için ROOT yazılı butona tıklayın.

Rootlama sonrası ROOT SUCCEED yazan bir ekran sizi karşılayacaktır.

Motorola Moto E4 Plus’ın Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa, forum sayfamızdaki uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.