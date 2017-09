Motorola Moto E4 Plus Stock ROM yÃ¼kleme

Moto serisinin yeni üyesi olan Motorola Moto E4 Plus, beraberinde piyasaya sürüldüğü Moto E4’ten daha iyi bir performans sağlıyor. Motorola Moto E4 Plus, 5.5 inç ekran boyutuna sahip fakat tek elle kullanım modu ile daha rahat mesajlaşmanızı sağlıyor. Öte yandan çift SIM kart takılabilirliği sayesinde kendisinden başka bir telefona gerek duymamanızı sağlıyor. Bu yazımızda Motorola Moto E4 Plus Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları izleyerek, Motorola Moto E4’e orijinal Android sürümünü yüklemeyi öğrenebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SP Flash Tool

Stock ROM dosyası

MT65xx USB VCOM Drivers

Motorola Moto E4 Plus Stock ROM Yükleme

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan SP Flash Tool programını ve USB sürücülerini bilgisayarınıza indirin.

SP Flash Tool klasörünün içerisindeki flash_tool yazan dosyayı açarak programı çalıştırın. Motorola Moto E4 Plus’ı bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlar kısmına girerek Telefon hakkında kısmından Derleme numarası yazan seçeneğe ard arda yedi kez basın. Bu sayede Ayarlar bölümünde Geliştirici seçenekleri görünür halde gelecektir. Ardından Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Devamında ise Motorola Moto E4 Plus’ı bilgisayarınıza bağlayın.

SP Flash Tool ekranında sağ tarafta yer alan Scatter-loading yazılı butona basarak, Stock ROM dosyanızı seçin.

Son olarak Motorola Moto E4 Plus Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için yukarıda görmüş olduğunuz Download butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ekranınıza yeşil tik simgesi olan bir pencere gelecektir. Konu ile ilgili takıldığınız yer olursa, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.