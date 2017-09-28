







Moto serisinin yeni Ã¼yesi olan Motorola Moto E4 Plus, beraberinde piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Moto E4’ten daha iyi bir performans saÄŸlÄ±yor. Motorola Moto E4 Plus, 5.5 inÃ§ ekran boyutuna sahip fakat tek elle kullanÄ±m modu ile daha rahat mesajlaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–te yandan Ã§ift SIM kart takÄ±labilirliÄŸi sayesinde kendisinden baÅŸka bir telefona gerek duymamanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu yazÄ±mÄ±zda Motorola Moto E4 Plus Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de gÃ¶stereceÄŸimiz adÄ±mlarÄ± izleyerek, Motorola Moto E4’e orijinal Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼klemeyi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SP Flash Tool

Stock ROM dosyasÄ±

MT65xx USB VCOM Drivers

Motorola Moto E4 Plus Stock ROM YÃ¼kleme

Ä°lk olarak size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan SP Flash Tool programÄ±nÄ± ve USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini bilgisayarÄ±nÄ±za indirin.

SP Flash Tool klasÃ¶rÃ¼nÃ¼n iÃ§erisindeki flash_tool yazan dosyayÄ± aÃ§arak programÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Motorola Moto E4 Plus’Ä± bilgisayara baÄŸlamadan Ã¶nce USB hata ayÄ±klama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun iÃ§in Ayarlar kÄ±smÄ±na girerek Telefon hakkÄ±nda kÄ±smÄ±ndan Derleme numarasÄ± yazan seÃ§eneÄŸe ard arda yedi kez basÄ±n. Bu sayede Ayarlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde GeliÅŸtirici seÃ§enekleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r halde gelecektir. ArdÄ±ndan GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girerek USB hata ayÄ±klama modunu etkinleÅŸtirin. DevamÄ±nda ise Motorola Moto E4 Plus’Ä± bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n.

SP Flash Tool ekranÄ±nda saÄŸ tarafta yer alan Scatter-loading yazÄ±lÄ± butona basarak, Stock ROM dosyanÄ±zÄ± seÃ§in.

Son olarakÂ Motorola Moto E4 Plus Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in yukarÄ±da gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduÄŸunuz Download butonuna basÄ±n.

YÃ¼kleme iÅŸlemi tamamlandÄ±ktan sonra ekranÄ±nÄ±za yeÅŸil tik simgesi olan bir pencere gelecektir. Konu ile ilgili takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yer olursa, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimizden yardÄ±m alabilirsiniz.









