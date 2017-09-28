Sivrisinek Savar Teknolojili LG K7i Duyuruldu









LG’nin Hindistan ofisi tarafÄ±ndan tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan yeni cihazÄ± K7i, iÃ§erdiÄŸi sivrisinek savar teknolojisiyle bir ilki baÅŸarÄ±yor! AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼yÃ¼k anlamda giriÅŸ seviyesi bir akÄ±llÄ± telefon ve arka kÄ±sma eklenen Ã¶zel ses Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla artÄ± bir Ã¶zellik sunarak dikkat Ã§ekmeyi hedefliyor. 5 inÃ§ HD ekran, 2 GB RAM bellek, 16 GB depolama alanÄ± ve modeli belirsiz dÃ¶rt Ã§ekirdekli iÅŸlemcisi olan bu giriÅŸ seviyesi akÄ±llÄ± telefonda Android 6.0 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yÃ¼klÃ¼. Maalesef Android 7.0 gÃ¼ncellemesine ait herhangi bir plan bulunmuyor.

Sivrisinek savar teknolojisi iÃ§in firmanÄ±n bazÄ± klimalarÄ±nda, Ã§amaÅŸÄ±r makinesi ve TV’lerinde kullandÄ±ÄŸÄ± teknolojiden faydalanÄ±lÄ±yor. Bu sistemin ne derece etkili olduÄŸuna dair bilgi sahibi deÄŸiliz ama BBC’de yer alan aÃ§Ä±klamaya bakÄ±lÄ±rsa tamamen kanÄ±tsÄ±z bir efsane. Hollanda SÄ±tma BirliÄŸi danÄ±ÅŸmanÄ± Bart Knois’e gÃ¶re ultrasonik seslerin sivrisinekleri kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±na dair bir ispat yok. 121 dolar olan bu akÄ±llÄ± telefon sivrisinekleri kovar mÄ± bilemiyoruz ama donanÄ±m Ã¶zellikleriyle fiyatÄ±nÄ± hak etmiyor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. LG aslÄ±nda bÃ¶yle bir modÃ¼lÃ¼ vakti zamanÄ±nda G5 iÃ§in geliÅŸtirebilirdi! ðŸ™‚









