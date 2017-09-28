







WhatsApp’Ä± iPhone’dan Android telefona taÅŸÄ±mak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. WhatsApp gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde en Ã§ok kullanÄ±lan anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± konumunda. Sahip olduÄŸunuz iPhone’dan Android iÅŸletim sistemli bir akÄ±llÄ± telefona geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ±zda cihazÄ±nÄ±zdaki WhatsApp mesaj ve medya dosyalarÄ±nÄ± yeni akÄ±llÄ± telefonunuza transfer etmek isteyebilirsiniz.Â WhatsApp’Ä± iPhone’dan Android telefona taÅŸÄ±mak iÃ§in ele alacaÄŸÄ±mÄ±z aÅŸamalarÄ± izlemeniz gerekmekte.

WhatsApp’Ä± iPhone’dan Android Telefona TaÅŸÄ±mak

Ã–ncelikle iTunes yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kullanarak iPhone’unuzu yedekleyin ve yedeklemenin ÅŸifrelenmediÄŸinden emin olun.

iPhone Backup BrowserÂ yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirin ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. iTunes aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yedeÄŸi bu programda aÃ§Ä±n.

Bu aÅŸamada biraz dikkatli olmanÄ±z gerekiyor. Ã–ncelikle – simgesine tÄ±klayÄ±n veÂ ChatStorage.sqlite dosyasÄ±nÄ± bir klasÃ¶re Ã§Ä±karÄ±n. Bu dosya WhatsApp mesajlaÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± iÃ§ermekte. Tabii WhatsApp’Ä±n bir de medya ayaÄŸÄ± var. Medya dosyalarÄ±nÄ±n yedeÄŸi iÃ§inÂ net.whatsapp.WhatsApp grubunu bulun veÂ Library/Media altÄ±ndaki her ÅŸeyi seÃ§ip Ã§Ä±karÄ±n. AÅŸaÄŸÄ±da yer alan ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemenizde fayda var.

DosyalarÄ± elde ettikten sonra Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n. DosyalarÄ± akÄ±llÄ± telefona aktarÄ±n.

WazzapMigratorÂ uygulamasÄ±nÄ± akÄ±llÄ± telefonunuza yÃ¼kleyin. UygulamanÄ±n Ã¼cretsiz versiyonu WhatsApp mesajlaÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± Android’de elde etmenizi saÄŸlÄ±yor; medya dosyalarÄ± iÃ§inse 2.99 USD karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Pro versiyonunu satÄ±n almanÄ±z gerekiyor. WhatsApp yedeÄŸinizin boyutuna gÃ¶re iÅŸlem 2 saate kadar zaman alabilir ancak daha uzun sÃ¼rmemesi gerek.

Uygulama veritabanÄ±nÄ± otomatik olarak algÄ±layacak fakat medya dosyasÄ±nÄ± elle gÃ¶stermenize ihtiyaÃ§ duyuyor.

Her ÅŸey yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tme simgesine sahip olan butona dokunun ve uygulamanÄ±n mevcut dosyalarÄ± WhatsApp’Ä±n Android versiyonunun okuyabileceÄŸi ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.

Son olarak resmi WhatsApp uygulamasÄ±nÄ± yÃ¼kleyebilir ve telefon numaranÄ±zla doÄŸrulama yaparken yerel veriyi geri yÃ¼kleyebilirsiniz.









