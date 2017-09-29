







Siz de sÄ±k biÃ§imde telefon deÄŸiÅŸtiriyorsanÄ±z elinizde Ã§ok sayÄ±da birikmiÅŸ ve artÄ±k eski nesil Android cihaz olabilir. BunlarÄ±n iÅŸletim sistemleri gÃ¼ncellenmedikÃ§e kullanmak iÃ§inizden gelmeyebilir. Peki bu durumda nasÄ±l deÄŸerlendirebilirsiniz? Modern bir post-it misali not defterine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz.

Android: Eski Telefonu Not Defterine DÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼n

Chorr adlÄ± Ã¼cretsiz uygulamayÄ± kurup kullanarak eski nesil iÅŸe yaramaz Android cihazÄ± not defterine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Android 4.1 ve Ã¼stÃ¼ sÃ¼rÃ¼me sahip olan cihazlara indirip kurulabiliyor. Program geliÅŸtiricisi doÄŸrudan eski ve iÅŸe yaramaz cihazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesine odaklanÄ±yor ve bunu ifade ediyor.

Arzu ederseniz telefonu duvara yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p sÃ¼rekli olarak ÅŸarj adaptÃ¶rÃ¼nde takÄ±lÄ± bile bÄ±rakabilirsiniz. Minimal tasarÄ±ma Ã¶ncelik veren uygulamada yazÄ±lan notlarÄ± belirli bir mesafeden gÃ¶rÃ¼p okumak sorun olmaktan Ã§Ä±kÄ±yor.

Arzu ederseniz zaman deÄŸerlerini girip hatÄ±rlatÄ±cÄ± bildirim alabilir ve iÅŸlemleri Ã¶ncelik sÄ±ralamasÄ±na dizebilirsiniz. GÃ¶rev eklemek iÃ§in sol altta gÃ¶rÃ¼len artÄ± butonuna tÄ±klayÄ±n ve sembol seÃ§ip grup atayÄ±n. Benzer iÅŸlemler aynÄ± grup altÄ±nda toplanÄ±nca bulmak kolaylaÅŸacak.

Biten iÅŸlemleri silmek ve gÃ¼n sonunda yapÄ±lan iÅŸlere gÃ¶re skor vermek mÃ¼mkÃ¼n. GeÃ§miÅŸ sekmesine geÃ§erek daha Ã¶nceki baÅŸarÄ±mlarÄ± gÃ¶rebilir ve bitmemiÅŸ iÅŸlemleri sÄ±ralayabilirsiniz. Chorr aynÄ± zamanda sÃ¼rekli tekrar eden (her cuma namaza gitmek gibi) iÅŸlemler girmenize de olanak veriyor.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









