







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlardaÂ Google Assistant’Ä± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalarÄ± ele alÄ±yoruz. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinden Google geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iÃ§erisinde Pixel serisi akÄ±llÄ± telefonlarÄ±yla birlikteÂ Google Assistant adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dijital asistanÄ±nÄ± kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturdu. Mart 2017’ye dek bu asistan yalnÄ±zca Google’Ä±n Pixel akÄ±llÄ± telefonlarÄ±nda kullanÄ±labiliyordu fakat sonrasÄ±nda Android 6.0 Marshmallow ve daha gÃ¼ncel iÅŸletim sistemi versiyonunu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran diÄŸer cihazlarda da kullanÄ±labilir duruma geldi.

Google AssistantÂ gerÃ§ekten harika ve Android cihazÄ±nÄ±zÄ±n Ã§eÅŸitli iÅŸlevlerini yalnÄ±zca sesle yÃ¼rÃ¼tmenize yardÄ±mcÄ± oluyor amaÂ asistanÄ±n hizmetine ihtiyaÃ§ duymayan; ancak bildirimleri,Â ana ekran butonu ile entegrasyonu ve hatalÄ± tanÄ±malarÄ± ile uÄŸraÅŸmak zorunda kalanlar iÃ§in de rahatsÄ±z edici olabiliyor. Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlarda kiÅŸisel asistanÂ Google Assistant’Ä± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak oldukÃ§a kolay. Ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÅŸamalarÄ± basitÃ§e takip etmeniz yeterli olacaktÄ±r.

Android: Google Assistant’Ä± Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakmak

Ã–ncelikle akÄ±llÄ± telefonunuzdaki Google uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n.

ArayÃ¼zde sol Ã¼st kÄ±sÄ±mda konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan hamburger menÃ¼ simgeli butona dokunun; aÃ§Ä±lan panelde yer alan seÃ§enekler arasÄ±ndan Settings‘e dokunun.

Google uygulama ayarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sayfa aÃ§Ä±lacaktÄ±r.Â Google Assistant bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bulun ve bu bÃ¶lÃ¼mdeki Settings seÃ§eneÄŸine eriÅŸin.

KarÅŸÄ±nÄ±za gelen arayÃ¼zde Devices sekmesine kaydÄ±rma yapÄ±n ve bu kÄ±sÄ±mdaki Phone seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÃ§Ä±lan menÃ¼dekiÂ Google Assistant anahtarÄ±nÄ± basitÃ§e devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak bu kiÅŸisel asistanÄ±n akÄ±llÄ± telefonunuzda devre dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz.









