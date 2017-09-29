







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlarda karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilen Google Play Sunucu HatasÄ± ve bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in neler yapabileceÄŸinize deÄŸiniyoruz. Android’li akÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±za Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulamalarÄ± Google Play uygulama maÄŸazasÄ± Ã¼zerinden yÃ¼kleyebiliyoruz. Ne yazÄ±k ki zaman zaman Google Play’de Ã§eÅŸitli sorun ve hata iletileri ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Server error / Sunucu hatasÄ± mesajÄ± da bunlardan birisi. Android‘deÂ Google Play Sunucu HatasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsanÄ±z sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸlemleri uygulayabilirsiniz.

Android: Google Play Sunucu HatasÄ± Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Ä°nternet BaÄŸlantÄ±nÄ±zÄ± Kontrol Edin

Bu hata basitÃ§e internet baÄŸlantÄ±nÄ±zda sorun olmasÄ±ndan kaynaklanabilir. Google Chrome’u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rarak internete eriÅŸimde bir sorun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin. Wi-Fi aÄŸÄ±na baÄŸlÄ±ysanÄ±z Wi-Fi’Ä± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n ve mobil veri paketiyle deneme yapÄ±n; sorun WiFi aÄŸÄ±nda da olabilir.

AkÄ±llÄ± Telefonu Yeniden BaÅŸlatÄ±n

Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanÄ±lan sorunlarda ilgili cihazÄ± yeniden baÅŸlatmak ilk olarak yapÄ±lmasÄ± gerekenlerden. Bazen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir sorunu akÄ±llÄ± telefonunuzu basitÃ§e yeniden baÅŸlatarak geride bÄ±rakabiliyorsunuz.

Google Play Ã–nbellek ve Verisini Temizleyin

Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin veÂ Apps / Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n,Â Google Play Store‘u bulun.

Storage seÃ§eneÄŸi ile devam edin.

Clear Data veÂ Clear Cache butonlarÄ±nÄ± kullanÄ±n.

CihazÄ±nÄ±zÄ± yeniden baÅŸlatÄ±n.

Google Play’i Durmaya ZorlayÄ±n

Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin veÂ Apps / Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n,Â Google Play Store‘u bulun.

Force Stop butonuna dokunun.

Ana ekrana dÃ¶nÃ¼n ve Google Play’i tekrar aÃ§mayÄ± deneyin.

Google HesabÄ±nÄ±zÄ± Telefondan KaldÄ±rÄ±n

Settings – Accounts menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin.

Hesaplar arasÄ±ndan Google‘Ä± seÃ§in.

SaÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mdaki Ã¼Ã§ noktalÄ± simgeye sahip olan butona dokunun veÂ Remove Account seÃ§eneÄŸini kullanÄ±n.

HesabÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rdÄ±ktan sonra Ã¼stte anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde Google Play veri ve Ã¶nbelleÄŸini temizleyin.

AkÄ±llÄ± telefonu yeniden baÅŸlatÄ±n.

Accounts menÃ¼sÃ¼ne gidin ve Google hesabÄ±nÄ±zla tekrar oturum aÃ§Ä±n.

Google Play uygulama maÄŸazasÄ±na eriÅŸmeyi deneyin.

Google Play GÃ¼ncellemelerini KaldÄ±rÄ±n

Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin ve Apps / Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n, Google Play Store‘u bulun.

Disable butonunu kullanÄ±n.

Bir aÃ§Ä±lÄ±r pencere aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla onayÄ±nÄ±z istenecektir, Disable seÃ§eneÄŸine dokunun.

Son gÃ¼ncellemeler otomatik olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±nca Disable butonunun yerini Enable butonu alacaktÄ±r. Ona dokunun.

Google Play uygulama maÄŸazasÄ± yeniden aktive olacak ve gÃ¼ncellemeler iÃ§in kendisi otomatik olarak denetleme gerÃ§ekleÅŸtirecektir.









