







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlardaki uygulama maÄŸazasÄ± Google Play’i gÃ¼ncellemek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Android’in uygulama maÄŸazasÄ± olan Google Play siz farkÄ±nda olun ya da olmayÄ±n Ã§ok sÄ±k gÃ¼ncelleniyor. MaÄŸazanÄ±n Android’li cihazlardaki uygulamasÄ±na gelen bu gÃ¼ncellemeler elbette sÃ¼rekli olarak yeni Ã¶zellikler kazandÄ±rmÄ±yor. Bunlar daha Ã§ok hata dÃ¼zeltmeleri ve optimizasyonlar getiriyor. AkÄ±llÄ± telefonunuzda Google Play’i son sÃ¼rÃ¼me gÃ¼ncelleyerek performans ve stabilite sorunlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakabilir veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilirsiniz. Android‘de Google Play’i gÃ¼ncellemek Ã¼zere izleyebileceÄŸiniz iki yÃ¶ntem bulunmakta.

Android: Google Play’i GÃ¼ncellemek

Google Play’i Resmi YÃ¶ntemle GÃ¼ncellemek

Android’li akÄ±llÄ± telefonunuzda Google Play uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

ArayÃ¼zde sol Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan hamburger menÃ¼ simgesine dokunun ve buradan Settings‘e girin.

Google Play ayarlarÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Play Store version‘a dokunun. Uygulama iÃ§in gÃ¼ncellemeler denetlenecektir.

Ä°ndirilebilir durumda bir gÃ¼ncelleme varsa indirme ve kurulum iÅŸlemi otomatik olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. EÄŸer Google Play’in gÃ¼ncel sÃ¼rÃ¼mÃ¼ akÄ±llÄ± telefonunuzda kuruluysaÂ Google Play Store is up to date mesajÄ±nÄ± alacaksÄ±nÄ±z.

Google Play’i Resmi Olmayan YÃ¶ntemle GÃ¼ncellemek

Bu baÄŸlantÄ±ya eriÅŸin. Google Play maÄŸazasÄ±nÄ±n gÃ¼ncel APK dosyasÄ±nÄ± indirin.

Daha Ã¶nce Google Play dÄ±ÅŸÄ±nda bir kaynaktan uygulama yÃ¼klemediyseniz Android’li akÄ±llÄ± telefonunuzda Settings – Security menÃ¼sÃ¼ne gidin ve Unknown Sources seÃ§eneÄŸini aktive edin.

Åžimdi dosya yÃ¶neticinizle APK dosyasÄ±nÄ±n indirildiÄŸi dizine gidebilir ve Google Play APK dosyasÄ±yla gÃ¼ncelleme yapabilirsiniz.

Konu ile sormak ve paylaÅŸmak istedikleriniz iÃ§in forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret edebilirsiniz.









