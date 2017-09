Android: Google Play’i GÃ¼ncellemek

Android‘li akıllı telefonlardaki uygulama mağazası Google Play’i güncellemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android’in uygulama mağazası olan Google Play siz farkında olun ya da olmayın çok sık güncelleniyor. Mağazanın Android’li cihazlardaki uygulamasına gelen bu güncellemeler elbette sürekli olarak yeni özellikler kazandırmıyor. Bunlar daha çok hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar getiriyor. Akıllı telefonunuzda Google Play’i son sürüme güncelleyerek performans ve stabilite sorunlarını geride bırakabilir veya yaşadığınız bir soruna çözüm bulabilirsiniz. Android‘de Google Play’i güncellemek üzere izleyebileceğiniz iki yöntem bulunmakta.

Android: Google Play’i Güncellemek

Google Play’i Resmi Yöntemle Güncellemek

Android’li akıllı telefonunuzda Google Play uygulamasını çalıştırın.

Arayüzde sol üst kısımda bulunan hamburger menü simgesine dokunun ve buradan Settings‘e girin.

Google Play ayarlarında aşağı doğru kaydırma yapın ve Play Store version‘a dokunun. Uygulama için güncellemeler denetlenecektir.

İndirilebilir durumda bir güncelleme varsa indirme ve kurulum işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Eğer Google Play’in güncel sürümü akıllı telefonunuzda kuruluysa Google Play Store is up to date mesajını alacaksınız.

Google Play’i Resmi Olmayan Yöntemle Güncellemek

Bu bağlantıya erişin. Google Play mağazasının güncel APK dosyasını indirin.

Daha önce Google Play dışında bir kaynaktan uygulama yüklemediyseniz Android’li akıllı telefonunuzda Settings – Security menüsüne gidin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

Şimdi dosya yöneticinizle APK dosyasının indirildiği dizine gidebilir ve Google Play APK dosyasıyla güncelleme yapabilirsiniz.

