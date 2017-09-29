Android/iOS: Uzaktaki ArkadaÅŸlarla Birlikte MÃ¼zik Dinlemek




MÃ¼zik dinlemek sosyal bir etkinlik olarak kabul ediliyor ve farklÄ± konularda sohbet yanÄ±nda altyazÄ± ve ritm takibi fark etmiyor. Benzer mÃ¼ziÄŸi takip eden arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z sizden uzaksa nasÄ±l birlikte dinlersiniz? Buna imkan veren bazÄ± uygulamalar var ve ortaklaÅŸa mÃ¼zik dinlemek mÃ¼mkÃ¼n oluyor.

Uzaktaki ArkadaÅŸlarla Birlikte MÃ¼zik Dinlemek

Sounds

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SÄ±k kullanÄ±lan bir isim olduÄŸundan sadece arama yaparak marketlerde bulmak zor. O yÃ¼zden verdiÄŸimiz kurulum kutularÄ±na tÄ±klamalÄ±sÄ±nÄ±z. 40 milyon ÅŸarkÄ± iÃ§eren bir arÅŸiv Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±m imkanÄ± veriyor. Reklam iÃ§ermeyen arayÃ¼zÃ¼yle can sÄ±kmÄ±yor. AynÄ± zamanda bu tÃ¼r ÅŸarkÄ±larÄ± seven yeni arkadaÅŸlar bulabilirsiniz.

Sounds App Music
Sounds App Music
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Sounds App Music
Developer: Sounds
Fiyat: Ãœcretsiz+

Sounds app ArkadaÅŸlarla MÃ¼zik
Sounds app ArkadaÅŸlarla MÃ¼zik
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Sounds app ArkadaÅŸlarla MÃ¼zik
Developer: Sounds app
Fiyat: Ãœcretsiz+

Qurous

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MÃ¼zik dinleme iÅŸlemini birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilen bir eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. AynÄ± zamanda iÃ§inizdeki DJ’i ortaya Ã§Ä±karma ve canlÄ± yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± aÃ§ma olanaÄŸÄ± veriyor. Devam eden etkinliklere katÄ±labilirsiniz. Spotify Premium hesabÄ± olanlarsa favori ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± birden Ã§ok kiÅŸiyle paylaÅŸabilir.

Quorus
Quorus
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Quorus
Developer: CoVerse Inc.
Fiyat: Ãœcretsiz

Quorus
Quorus
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Quorus
Developer: CoVerse Inc.
Fiyat: Ãœcretsiz

JQBX

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ArkadaÅŸlarla birlikte mÃ¼zik dinlemek iÃ§in Ã¶zel mÃ¼zik odasÄ± aÃ§Ä±n ve davet edin. Web Ã¼zerinden de eriÅŸim imkanÄ± sunuluyor. Arzu ederseniz diÄŸer Ã¼yelerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlÄ± odalara misafir olabilirsiniz. Bu uygulamada da kullanÄ±cÄ±larÄ± DJ olmaya teÅŸvik ediyor.

JQBX
JQBX
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JQBX
Developer: JQBX
Fiyat: Ãœcretsiz

Outloud

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Sosyal mÃ¼zik kutusu olarak ilan edilen uygulamada liste oluÅŸturmak pek zaman almÄ±yor. ArdÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± davet edin ve mÃ¼zik dinleyin. Dinleyiciler mÃ¼zik dinlerken ÅŸarkÄ±lara oy verip deÄŸerlendirme sÄ±ralamasÄ± yapabiliyor. Spotify gibi servislere Ã¼yeyseniz seÃ§enekler artÄ±yor.

OutLoud - Free Social Jukebox - Party Playlists
OutLoud - Free Social Jukebox - Party Playlists
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OutLoud – Free Social Jukebox – Party Playlists
Developer: Frank te Pas
Fiyat: Ãœcretsiz

OutLoud - Your Social Jukebox
OutLoud - Your Social Jukebox
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OutLoud – Your Social Jukebox
Developer: OutLoud
Fiyat: Ãœcretsiz

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