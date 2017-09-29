Android/iOS: Uzaktaki ArkadaÅŸlarla Birlikte MÃ¼zik Dinlemek









MÃ¼zik dinlemek sosyal bir etkinlik olarak kabul ediliyor ve farklÄ± konularda sohbet yanÄ±nda altyazÄ± ve ritm takibi fark etmiyor. Benzer mÃ¼ziÄŸi takip eden arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z sizden uzaksa nasÄ±l birlikte dinlersiniz? Buna imkan veren bazÄ± uygulamalar var ve ortaklaÅŸa mÃ¼zik dinlemek mÃ¼mkÃ¼n oluyor.

Uzaktaki ArkadaÅŸlarla Birlikte MÃ¼zik Dinlemek

Sounds

SÄ±k kullanÄ±lan bir isim olduÄŸundan sadece arama yaparak marketlerde bulmak zor. O yÃ¼zden verdiÄŸimiz kurulum kutularÄ±na tÄ±klamalÄ±sÄ±nÄ±z. 40 milyon ÅŸarkÄ± iÃ§eren bir arÅŸiv Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±m imkanÄ± veriyor. Reklam iÃ§ermeyen arayÃ¼zÃ¼yle can sÄ±kmÄ±yor. AynÄ± zamanda bu tÃ¼r ÅŸarkÄ±larÄ± seven yeni arkadaÅŸlar bulabilirsiniz.

Qurous

MÃ¼zik dinleme iÅŸlemini birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilen bir eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. AynÄ± zamanda iÃ§inizdeki DJ’i ortaya Ã§Ä±karma ve canlÄ± yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± aÃ§ma olanaÄŸÄ± veriyor. Devam eden etkinliklere katÄ±labilirsiniz. Spotify Premium hesabÄ± olanlarsa favori ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± birden Ã§ok kiÅŸiyle paylaÅŸabilir.

JQBX

ArkadaÅŸlarla birlikte mÃ¼zik dinlemek iÃ§in Ã¶zel mÃ¼zik odasÄ± aÃ§Ä±n ve davet edin. Web Ã¼zerinden de eriÅŸim imkanÄ± sunuluyor. Arzu ederseniz diÄŸer Ã¼yelerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlÄ± odalara misafir olabilirsiniz. Bu uygulamada da kullanÄ±cÄ±larÄ± DJ olmaya teÅŸvik ediyor.

Outloud

Sosyal mÃ¼zik kutusu olarak ilan edilen uygulamada liste oluÅŸturmak pek zaman almÄ±yor. ArdÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± davet edin ve mÃ¼zik dinleyin. Dinleyiciler mÃ¼zik dinlerken ÅŸarkÄ±lara oy verip deÄŸerlendirme sÄ±ralamasÄ± yapabiliyor. Spotify gibi servislere Ã¼yeyseniz seÃ§enekler artÄ±yor.

Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









