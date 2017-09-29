







Lenovo’nun akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±na sÃ¼rmÃ¼ÅŸ olduÄŸu giriÅŸ seviyesindeki Lenovo Vibe C, Ã¶zellikleri ile gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Lenovo Vibe C’nin 8 GB dahili depolamasÄ± var fakat bu alan micro SD kart desteÄŸi ile 32 GB’a kadar geniÅŸletilebiliyordu. AyrÄ±ca 2300 mAh deÄŸerindeki bataryasÄ± ile bir gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kartmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo Vibe C Root atma iÅŸlemini ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak kolay bir ÅŸekilde Lenovo Vibe C’nin Root iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

Gerekli program

KingRoot

Lenovo Vibe C Root Atma

Lenovo Vibe C’nin Ã¶ncelikle bilinmeyen kaynaklarÄ±nÄ± etkin hale getirmeniz gerek.

Bunun iÃ§in Ayarlara girin ve GÃ¼venlik kÄ±smÄ±ndan Bilinmeyen kaynaklarÄ± bularak aktif edin. Bu sayede size vermiÅŸ olduÄŸumuz KingRoot.apk dosyasÄ±nÄ± yÃ¼kleyebilirsiniz.

KingRoot programÄ±nÄ± yÃ¼kledikten sonra aÃ§Ä±n ve cihazÄ±nÄ±zÄ± taradÄ±ktan sonra bÃ¶yle bir ekran gelecektir. Lenovo Vibe C Root atma iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in Ã¼zerindeÂ START ROOT yazan mavi butona basÄ±n.

Åžunu da belirtelim ki Wi-Fi aÄŸÄ±nÄ±zdan kopmayÄ±n ve seÃ§tiÄŸiniz aÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±na dikkat edin.

Ä°ÅŸlem tamamlandÄ±ktan sonra ekrana gelen Root suuccessfully yazÄ±sÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuzu gÃ¶sterir.

EÄŸer SuperSU uygulamasÄ± Root sonrasÄ± yÃ¼klÃ¼ olarak gelmez ise buraya tÄ±klayarak indirebilirsiniz. Bu sayede Lenovo Vibe C’nin Root izinlerini kontrol edebilirsiniz.

Lenovo Vibe C’nin Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek iÃ§in buraya tÄ±klayarak, Root Checker uygulamasÄ±nÄ± Ã¼cretsiz bir ÅŸekilde indirebilirsiniz. Konu ile ilgili takÄ±ldÄ±nÄ±z yer olur ise, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimizden yardÄ±m alabilirsiniz.









