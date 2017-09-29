







Lenovo Vibe K5 Plus’Ä±n gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi ile tasarÄ±mÄ±nÄ±n uyumunu gÃ¶ren ona bir daha bakÄ±yor. Lenovo Vibe K5 Plus’ta bulunan LED bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±, telefonunuz sessizde olsa bile bildirim geldiÄŸinde ekrana bakarak haberdar olmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca Lenovo Vibe K5 Plus, Ã§ift SIM kart takÄ±labilirliÄŸi ile diÄŸer rakiplerinden bir adÄ±m Ã¶nde duruyor. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo Vibe K5 Plus Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini ele aldÄ±k. Siz de gÃ¶stereceÄŸimiz adÄ±mlarÄ± izleyerek, Lenovo Vibe K5 Plus’a orijinal Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ nasÄ±l geri yÃ¼kleyebileceÄŸinizi gÃ¶rebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

QFIL

USB SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler

Lenovo Vibe K5 Plus’a uyumlu olan Stock ROM dosyasÄ±nÄ± buraya tÄ±klayarak bulabilirsiniz.

Lenovo Vibe K5 Plus Stock ROM YÃ¼kleme

Ã–ncelikle size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±larÄ± kullanarak QFIL ve USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin. Lenovo Vibe K5 Plus’Ä± bilgisayara baÄŸlamak iÃ§in USB hata ayÄ±klama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun iÃ§in Ayarlara girerek Telefon hakkÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden YapÄ±m numarasÄ± seÃ§eneÄŸini bulun ve yedi kez Ã¼stÃ¼ne tÄ±klayÄ±n. Bu sayede GeliÅŸtirici seÃ§enekleri, Ayarlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelecektir. Ayarlara geri dÃ¶nerek GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girin ve USB hata ayÄ±klama modunu etkinleÅŸtirin. Åžimdi ise telefonu GÃ¼Ã§Â tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak kapatÄ±n ve Ses arttÄ±rma tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak USB kabo ile bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

Program eÄŸer Lenovo Vibe K5 Plus’Ä± algÄ±lar ise Select Port‘un Ã¶n tarafÄ±nda gÃ¶rÃ¼necektir.

Bu kÄ±sÄ±mda ise Select Build Type bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gelerek Flat Build‘i iÅŸaretleyin.

ArdÄ±ndan Programmer Path‘Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Browser butonuna basarak, klasÃ¶r dosyalarÄ±nÄ±zdan prog_emmc_firehouse_8929.mbn dosyasÄ±nÄ± seÃ§erek devam edin.

Åžimdi ise Load XML butonuna basarak ilk olarak rawprogram0.xmlÂ adlÄ± dosyayÄ±, sonrasÄ±nda ise patch0.xml adlÄ± dosyayÄ± gÃ¶sterin. Son olarak Lenovo Vibe K5 Plus Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in saÄŸ taraftaki Download butonuna tÄ±klayÄ±n.

YÃ¼kleme iÅŸlemi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ise Status kÄ±smÄ±ndaki Download Succeed ve Finish Download yazÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak istiyorsanÄ±z, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi iletebilirsiniz.











