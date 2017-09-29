







Åžubat 2017 itibariyle 313 milyon aktif kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸmÄ±ÅŸ sosyal paylaÅŸÄ±m platformu Twitter, geÃ§tiÄŸimiz her gÃ¼n bÃ¼nyesine yeni bir kullanÄ±cÄ± katmaya devam ediyor. Bu da haliyle hem Twitter gelirlerini hem de Twitter‘Ä±n sosyal aÄŸlar karÅŸÄ±sÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼mesini etkiliyor.

Her geÃ§en gÃ¼n gÃ¼ndem, ekonomi, teknoloji, spor ve politik konularÄ±n ayrÄ± ayrÄ± etiketlerle ve cÃ¼mlelerle paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Twitter’da, beÄŸeni ve paylaÅŸ (retweet) Ã¶zelliÄŸi ile milyonlarca kullanÄ±cÄ± bu konu hakkÄ±nda yazÄ±lan yazÄ±lara, paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflara ve videolara etkileÅŸimde bulunabiliyor.

Bu etkileÅŸimler haliyle biz Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± ister istemez etkiliyor. Ã–rneÄŸin Twitter’da takip ettiÄŸiniz bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± retweet ve beÄŸeni size bildirim olarak geliyor. Retweet ve yapÄ±lan beÄŸenileri ana sayfanÄ±zda gÃ¶rebiliyorsunuz, bildirimlerle rahatsÄ±z edilmeye ne gerek var ki?

Twitter’da BeÄŸeniler ve Retweet Bildirimlerini Kapatma

Bunun iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z paylaÅŸÄ±ma gelen beÄŸeni ve paylaÅŸma etkileÅŸimlerinin bildirimlerinden de vazgeÃ§meniz gerekiyor.

Twitter’da beÄŸeniler ve retweet bildirimlerini kapatma iÃ§in Twitter mobil uygulamasÄ±na giriÅŸ yapÄ±n. Daha sonra sol Ã¼st kÃ¶ÅŸede bulunan profil resminizi tÄ±klayÄ±n. Burada bulunan Ayarlar seÃ§eneÄŸine dokunun. Ayarlar ekranÄ±nda bulunan seÃ§eneklerden de AnlÄ±k Bildirimler‘e tÄ±klayÄ±n.

AnlÄ±k Bildirimler’de bulunan Retweetler ve BeÄŸeniler seÃ§eneklerini sÄ±rasÄ±yla tÄ±klayÄ±n ve iki seÃ§eneÄŸi de KapalÄ± duruma getirin.

Retweetler ve BeÄŸeniler’i kapalÄ± duruma getirdikten sonra ne kendinize gelen ne de takip ettiÄŸiniz kiÅŸilerin baÅŸkalarÄ±nÄ±nÂ gÃ¶nderilerindeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± etkileÅŸimleri bildirim olarak alÄ±rsÄ±nÄ±z. Åžimdi, bildirim ekranÄ±nÄ±z Ã§ok daha temiz!











