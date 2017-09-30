







Bildirim panelini sÃ¼rekli kontrol ediyor ve bildirimlerinizi yÃ¶netiyorsunuz. Peki ya hiÃ§ Ã§ok Ã¶nemli bir bildirimi el alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla panelden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve bu bildirime eriÅŸemediÄŸiniz oldu mu?

Bu yazÄ±mÄ±zda sizlere bildirim panelinde gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bildirim panelinden sildiÄŸiniz veya telefonunuza gelen tÃ¼m bildirimleriÂ nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyeceÄŸinizi anlatacaÄŸÄ±z.

Android: GÃ¶zden KaÃ§Ä±rÄ±lan TÃ¼m Bildirimleri GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme

GÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lan tÃ¼m bildirimleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek, Samsung cihazlarda Notification Saver isimli uygulama ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ancak diÄŸer cihazlarda Widgets’lardan bu iÅŸleme eriÅŸebilirsiniz. Samsung cihazlar iÃ§in Notification Saver isimli uygulamayÄ± buraya tÄ±klayarak indirebilirsiniz.

Samsung marka harici diÄŸer markalarÄ±n Android telefonlarÄ±nda ise gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lan tÃ¼m bildirimleri Widgets’lar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz. Bunun iÃ§in ilk olarak telefonunuzun ana ekranÄ±nda boÅŸ bir alana parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± basÄ±lÄ± tutun. Widgets‘Ä± seÃ§in. Widgets ekranÄ±nda Ayarlar’Ä± bulasÄ±ya kadar ilerleyin ve Ayarlar‘Ä± bulunca bunu ana ekrana taÅŸÄ±yÄ±n.

Ayarlar kÄ±sayolunu ana ekrana taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra bu kÄ±sayola bir kez tÄ±klayÄ±n. Bildirim GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ seÃ§eneÄŸini bulun ve dokunun.

Burada size gelen ve gÃ¶zÃ¼nÃ¼zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼m bildirimleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz. Bildirim hakkÄ±nda detaylara ulaÅŸmak iÃ§in de hangi bildirimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek istiyorsanÄ±z Bildirim GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ekranÄ±nda bulunan simgesini tÄ±klayabilirsiniz.











