







Ãœzerinde kolayca dÃ¼zenleme yapabilmek adÄ±na metin iÃ§eriÄŸi dijital ortamda tutmayÄ± tercih ediyoruz ama bazÄ± eski nesil iÃ§erikte basÄ±lÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda alternatif yok. Bu yÃ¼zden yeri geldiÄŸinde OCR olarak adlandÄ±rÄ±lan optik karakter tanÄ±mlama ÅŸart oluyor. BÃ¶ylece gazetelerden bile metin iÃ§eri alÄ±nabiliyor.

Android: Karakter Tarama UygulamalarÄ±yla Metin Toplama

Bu amaca yÃ¶nelik hizmet eden Ã§ok sayÄ±da uygulama var. Ã–rnek olarak Google Keep not alma uygulamasÄ± da artÄ±k tarama yapÄ±p metinleri iÃ§eri alabiliyor:

Tamamen Ã¼cretsiz olan bulut destekli not alma uygulamasÄ± pek bilinmeyen bir diÄŸer kullanÄ±ÅŸlÄ± Ã¶zelliÄŸe sahip. Dahili OCR Ã¶zelliÄŸiyle hem basit, hem de karmaÅŸÄ±k belgelerde yer alan metinleri dijitale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliyor. AynÄ± zamanda orijinal belgeye ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ de bozmadan saklÄ±yor.

ArtÄ±ya basÄ±p yeni bir not alma komutu verin ve sonrasÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ekme seÃ§in. ArdÄ±ndan belge Ã¼zerine hizalayÄ±p titretmeden fotoÄŸraf Ã§ekin ya da daha Ã¶nceden Ã§ektiÄŸiniz bir fotoÄŸrafÄ± galeriden seÃ§in. ÃœÃ§ noktalÄ± menÃ¼den gÃ¶rseldeki metni tarama komutu verin. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde sonuca gideceksiniz.

Text Scanner OCR

Text Scanner OCR uygulamasÄ± ise Google Keep ile benzer sonuÃ§lara imza atÄ±yor ama Ã¼cretsiz olmasÄ±nÄ±n bir sonucu olarak reklamlar gÃ¶steriyor. Ã‡ince ve Japonca dahil 50 dile destek verildiÄŸi belirtilen uygulamada el yazÄ±sÄ± bile okunabiliyor. TarayÄ±cÄ± gibi olan arabirimle bÃ¼yÃ¼tme yapÄ±labiliyor ve ayar Ã§ubuÄŸuyla parlaklÄ±k deÄŸiÅŸtirilebiliyor. Denemeler sÄ±rasÄ±nda el yazÄ±sÄ±nÄ± bile anlayabildi.

Office Lens

Microsoft imzalÄ± Office Lens ile Android cihazÄ±nÄ±z taÅŸÄ±nabilir tarayÄ±cÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. AynÄ± zamanda OCR fonksiyonu da var. Premium sÃ¼rÃ¼me dahil olsa da Microsoft hesabÄ±nÄ±zla oturum aÃ§Ä±nca aktifleÅŸiyor. AynÄ± zamanda 5 GB OneDrive depolama alanÄ± hediye ediliyor. Deneme sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rsel iÃ§indeki metni baÅŸarÄ±lÄ± biÃ§imde tanÄ±mladÄ±. Renkli fontlar kullanÄ±lsa bile sorun olmuyor.

Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









