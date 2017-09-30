







BÃ¼tÃ§esini yakÄ±ndan takip edenler ve ay sonunu zor getirenler, masraf kontrol uygulamalarÄ± sayesinde daha iyi biÃ§imde yÃ¶netim gerÃ§ekleÅŸtirebilir. Bu durum ailesinden ayrÄ± yaÅŸayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de geÃ§erli. Basit uygulamalar sayesinde fazla zaman ayÄ±rmadan bÃ¶yle bir Ã§Ã¶zÃ¼m deneyebilirsiniz.

Android: Monefy Ä°le MasraflarÄ± Kontrol AltÄ±na AlÄ±n

Bu amaca hizmet eden Ã§ok sayÄ±daki uygulamadan biri olan Monefy, Google Play maÄŸaza ortamÄ±nda EditÃ¶rÃ¼n SeÃ§imi Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸ durumda ve milyondan fazla kullanÄ±cÄ±sÄ± var. Ãœcretsiz olarak Lite sÃ¼rÃ¼mÃ¼ indirmek mÃ¼mkÃ¼n:

Basit bir masraf takip uygulamasÄ± olan Monefy ile sezgisel ve kullanÄ±mÄ± kolay bir arabirim geliyor. Odak noktasÄ± masraf girdisini olabildiÄŸinde basitleÅŸtirmek. Tek bir tuÅŸa basarak girdi yapabilirsiniz. Bir Ã§ay mÄ± iÃ§tiniz? Bunu bile anÄ±nda masraf listesine ekleyebilirsiniz. Giysiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda her birini kalem kalem eklerseniz ilerde unutup merak ettiÄŸinizde kolayca kaydÄ±nÄ± bulabilirsiniz.

TÃ¼m bu fonksiyonlar uygulamanÄ±n ana sayfasÄ± iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸiyor. Bu alanda yemek, ulaÅŸÄ±m, saÄŸlÄ±k, gÄ±da gibi Ã§ok sayÄ±da hazÄ±r kategori var ve hÄ±zlÄ± biÃ§imde seÃ§ip ekleme yapabilirsiniz. Her bir Ã¶demeden sonra basit biÃ§imde ilgili kategoriye girin ve miktarÄ± yazÄ±n.

Sadece masraflarÄ± deÄŸil gelen Ã¶demeleri de ekleyebilirsiniz. BÃ¶ylece aylÄ±k birikim ya da kayÄ±p hesap edilebilir. Yedek alma imkanÄ± veren uygulama sayesinde cihazÄ± formatlasanÄ±z bile kayÄ±ttan devam edip sorunsuz ay sonunu getirebilirsiniz.

Veri giriÅŸiniz gÃ¼nlÃ¼k, haftalÄ±k, aylÄ±k ya da yÄ±llÄ±k formatta olabilir. Ana ekranda yer alan grafik sunumlara bakarak en bÃ¼yÃ¼k masrafÄ± hangi kategorilerde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§abucak gÃ¶rebilirsiniz. BÃ¶ylece bu alanda kesintiye gitmeyi deneyebilirsiniz. Reklam iÃ§ermiyor ama Premium sÃ¼rÃ¼mÃ¼ alÄ±nca Ã¶zelleÅŸtirilebilir widget, parola korumasÄ±, Dropbox ile eÅŸleÅŸtirme gibi ek Ã¶zellikler sunuluyor.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









