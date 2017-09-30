







AkÄ±llÄ± telefon dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirme en Ã§ok akla gelen seÃ§eneklerden biri ve yeni nesil iÅŸletim sistemlerine geÃ§emeyenlerin en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ±. BÃ¶ylece semboller ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼m deÄŸiÅŸtirilebiliyor ama elbette bÃ¶yle bir niyetiniz olmasa bile cihaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nden sÄ±kÄ±ldÄ±kÃ§a deÄŸiÅŸim yapabilirsiniz.

Android: Renkli ve GÃ¶z AlÄ±cÄ± Duvar KaÄŸÄ±tlarÄ± UygulamasÄ±

Android ve iOS kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n duvar kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir sÄ±nÄ±rlama yok ama bu iÅŸlem can sÄ±kÄ±cÄ± olabilir. Bu yÃ¼zden yardÄ±mcÄ± olacak hazÄ±r uygulamalar var. Buna olanak veren uygulamalardan biri Wolpepper:

Ãœcretsiz olan bu uygulama, unsplash.com sunucularÄ±nda yer alan ekran kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± doÄŸrudan Ã§ekiyor ve duvar kaÄŸÄ±dÄ± ya da arka plan olarak kullanmanÄ±za olanak veriyor. Sitede Ã§ok sayÄ±da duvar kaÄŸÄ±dÄ± indirilmeyi bekliyor. AmatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler topluluk Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±ma giriyor.

UygulamayÄ± indirip kurun ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta fotoÄŸraf ve medya dosyalarÄ±nÄ±za eriÅŸim iÃ§in izin isteyecek. ArdÄ±ndan ana ekranda dÃ¶rt sekme ile karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacak. Bunlar yeniler, koleksiyonlar, Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lanlar ve kategoriler.

Bir gÃ¶rseli beÄŸenmek ya da indirmek iÃ§in Ã¼zerine tÄ±klayÄ±n. Bir gÃ¶rseli kullanabilmek iÃ§in Unsplash hesabÄ±nÄ±zla oturum aÃ§manÄ±z istenecek. Ä°Ã§eriÄŸi tarihe, popÃ¼lerliÄŸe ve rastgele olarak dizebilirsiniz. Herhangi birini kullanmak iÃ§in detaylara girin.

Ä°ndirme, gri tonlama uygulama, beÄŸenme, paylaÅŸma ve duvar kaÄŸÄ±dÄ± olarak atama seÃ§enekleri beliriyor. Daha altta hangi kamera ile hangi ayarlarda Ã§ekildiÄŸini gÃ¶steren meta bilgisi okunabiliyor. Ekran kaÄŸÄ±dÄ± olarak kullanmadan Ã¶nce kÄ±rpma yapabilirsiniz.

Ayarlar iÃ§inde oturum aÃ§ma, hizalama filtresi, Ã¶nizleme kalitesi, Muzei ortamÄ±nda saklama, indirme formatÄ± gibi ayarlar var. SeÃ§enek verilmiÅŸse jpeg dÄ±ÅŸÄ±nda raw olarak da indirilebiliyor. Premium sÃ¼rÃ¼mÃ¼ alÄ±rsanÄ±z reklamlar kalkÄ±yor ve sÄ±nÄ±rsÄ±z Muzei listesi oluÅŸturulabiliyor.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









