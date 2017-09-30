







Apple iPhone‘daÂ Google aramalarÄ±nda harita uygulamasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Teknoloji devi Google arama, video, dosya paylaÅŸÄ±mÄ±, harita, e-posta gibi birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lÄ± hizmetler sunuyor. Google Maps, Drive, YouTube, Gmail gibi servislerin alanlarÄ±ndaÂ Ã¶n planda olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Google’Ä±n Ã§evrimiÃ§i servisleriyle baÅŸarÄ±lÄ± bir ekosistem oluÅŸturduÄŸu aÃ§Ä±k. KullanÄ±cÄ±lar genellikle Google’Ä±n servis ve uygulamalarÄ±nÄ± tercih ediyor. Bununla birlikte bu servislerin iOS iÅŸletim sisteminde Ã§ok da esneklik sunmadÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Ã–rneÄŸin Gmail yakÄ±n zamana kadar kendisi yoluyla aÃ§Ä±lan baÄŸlantÄ±larda tarayÄ±cÄ± seÃ§im olanaÄŸÄ± saÄŸlamÄ±yordu. Google Search de aramalarda kullanÄ±lan harita uygulamasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme seÃ§eneÄŸini kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce sunmaya baÅŸladÄ±. Bu yeni bir Ã¶zellik olduÄŸu iÃ§inÂ iPhone’da Google aramalarÄ±nda harita uygulamasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isterseniz Google Search uygulamasÄ±nÄ± son sÃ¼rÃ¼me gÃ¼ncellemeniz gerekecek. Bu ayarlama iOS uyumlu Chrome’u etkilemiyor, Chrome’da yapÄ±lan aramalarda harita uygulamasÄ± hala Google Maps oluyor.

iPhone: Google AramalarÄ±nda Harita UygulamasÄ±nÄ± DeÄŸiÅŸtirmek

Google Search uygulamasÄ±nÄ± gÃ¼ncelleyin, daha sonra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. UygulamanÄ±n ana ekranÄ±nda sol Ã¼st bÃ¶lÃ¼mde yer alan diÅŸli Ã§ark simgesine dokunun. Settings ekranÄ±ndaÂ Google App settings seÃ§eneÄŸine gidin.

Burada Ã¼Ã§ uygulama arasÄ±ndan seÃ§im yapabiliyorsunuz: Google Maps, Waze ve Apple Maps. VarsayÄ±lan olarak Google Maps seÃ§ili ancak siz diÄŸer iki uygulamadan birisini de ayarlayabilirsiniz. BildiÄŸiniz gibiÂ Apple Maps iOS iÅŸletim sisteminde Ã¶n yÃ¼klÃ¼ olarak bulunuyor, Waze’i kullanmak isterseniz Ã¶ncelikle uygulamayÄ± yÃ¼klemeniz gerekecek.









