







Apple iPhone‘da iOS gÃ¼ncellemesini yÃ¼kleme sorunu ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in deneyebileceÄŸiniz yÃ¶ntemleri ele alÄ±yoruz.Â iOS gÃ¼ncellemeleri ve iOS uygulama gÃ¼ncellemeleri herhangi bir cihaza yÃ¼klenebilecek enÂ sorunsuzÂ / akÄ±cÄ± gÃ¼ncellemeler olarak nitelendirilebilir. Apple, iPhone’unuzu veya iPad’inizi gÃ¼ncellenmeden Ã¶nce yedeklemenizi Ã¶neriyor, sizin de bu Ã¶neriyi haklÄ± bulduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. CihazÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¼ncellenmesi sÄ±rasÄ±nda bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸma ihtimali zayÄ±f. MasaÃ¼stÃ¼ bilgisayar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¼ncelliyorsanÄ±z, iTunes’un en son sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne ve iOS cihazÄ±nÄ±z iÃ§in gerÃ§ek bir Lightning veri kablosuna sahip olduÄŸunuzdan emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–te yandan OTA gÃ¼ncellemelerini yÃ¼klemeye baÅŸlamadan Ã¶nce akÄ±llÄ± telefonunuzun pil dÃ¼zeyi en azÄ±ndan % 50 olmalÄ± ki sorun yaÅŸanmasÄ±n. KÃ¼Ã§Ã¼k bir ihtimal olsa da iPhone‘da iOS gÃ¼ncellemesini yÃ¼kleme sorunu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir;Â Unable to install update benzeri bir hata alabilirsiniz.

iPhone: iOS GÃ¼ncellemesini YÃ¼kleme Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

DoÄŸrulama HatasÄ±

Bir iOS gÃ¼ncellemesini indirip yÃ¼kleme sÃ¼recinde Ã¶ncelikle Apple sunucularÄ±yla baÄŸlantÄ± kuruluyor ve doÄŸrulama yapÄ±lÄ±yor. Ä°mza geÃ§ersiz gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorsa doÄŸrulama gerÃ§ekleÅŸtirilmiyor ve gÃ¼ncellemeyi yÃ¼kleyemiyorsunuz. Normalde bu durum OTA gÃ¼ncellemelerinde yaÅŸanmamakta. OlasÄ± tek senaryo iPhone’da jailbreak yapmÄ±ÅŸ olmanÄ±z. Jailbreak’li cihazlarda OTA gÃ¼ncellemeleriniÂ kuramÄ±yorsunuz.

iPhone’unuz jailbreak’li deÄŸilse ve OTA yoluyla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir gÃ¼ncelleme yÃ¼klenmiyorsa internet baÄŸlantÄ±nÄ±zda sorun olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun. FarklÄ± bir aÄŸa baÄŸlanarak deneyin. GÃ¼ncelleme Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yayÄ±nlandÄ±ysa ve siz de yÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z Apple sunucularÄ±nda yoÄŸun talepten dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanabilir. BirkaÃ§ saat bekleyin ve daha sonra yÃ¼klemeyi deneyin.

Uzun SÃ¼re Ã–nce Ä°ndirilmiÅŸ GÃ¼ncelleme

Daha Ã¶nce belirtildiÄŸi gibi Apple her bir gÃ¼ncellemeyi imzalÄ±yor. Apple, yeni bir gÃ¼ncellemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nda ve gÃ¼ncelleme piyasaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda eski sÃ¼rÃ¼mÃ¼ birkaÃ§ gÃ¼n veya birkaÃ§ hafta iÃ§inde imzalamayÄ± bÄ±rakÄ±yor. Bir iOS gÃ¼ncellemesi indirdiyseniz ancak yÃ¼klemek iÃ§in Ã§ok uzun sÃ¼re beklediyseniz, Apple bu paketi artÄ±k imzalamÄ±yor olabilir; doÄŸrulama iÅŸlemi baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±ndan bunu basitÃ§e yÃ¼kleyemeyeceksiniz. Bu durumda gÃ¼ncellemeyi silmeli ve yenisini kontrol etmelisiniz.

Silin ve Tekrar Ä°ndirmeyi Deneyin

iOS gÃ¼ncelleme yÃ¼kleme sorununun Ã§eÅŸitli sebepleri olabilir; yapmanÄ±z gereken ÅŸey indirilen gÃ¼ncellemeyi silmek ve tekrar indirmeyi denemek. Bunun iÃ§in Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin veÂ General > iPhone Storage yolunu izleyin. Buraya iOS gÃ¼ncellemesi iÃ§in gÃ¶z atÄ±n, Ã¼zerine dokunun ve Delete seÃ§eneÄŸini kullanÄ±n.

Daha sonraÂ GeneralÂ > Software Update menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin ve gÃ¼ncelleme iÃ§in elle kontrol gerÃ§ekleÅŸtirin. GÃ¼ncelleme tespit edildiÄŸinde Download and Install butonuna dokunabilirsiniz.









