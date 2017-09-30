







iPhone’dan, Samsung Galaxy S8’e geÃ§tiyseniz ve verilerinizi sorunsuz bir ÅŸekilde aktarmak istiyorsanÄ±z bunun iki yÃ¶ntemi var. iPhone’dan Samsung Galaxy S8’e veri aktarÄ±mÄ± iÅŸleminiÂ nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶stereceÄŸiz. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± gÃ¶zlemleyerek veri aktarÄ±mÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

iPhone’dan Samsung Galaxy S8’e Veri AktarÄ±mÄ±

YÃ¶ntem 1:

Ã–ncelikleÂ Samsung Smart Switch App uygulamasÄ±nÄ± hem iPhone’a, hem de Samsung Galaxy S8’e yÃ¼kleyin.

Ã–nce iPhone’dan uygulamayÄ± baÅŸlatÄ±pÂ “iCloud’a aktar” dÃ¼ÄŸmesine basÄ±n. Åžunu da belirtelim ki aktarÄ±m iÅŸlemi iÃ§in hÄ±zlÄ± bir internet kullanmanÄ±zÄ± tavsiye ederiz. Åžimdi ise Samsung Galaxy S8’e yÃ¼klediÄŸiniz Samsung Smart Switch uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±p verilerinizi aynÄ± iCloud hesabÄ±nÄ±zdan indiriniz.

YÃ¶ntem 2:

EÄŸer bir iCloud hesabÄ±nÄ±z yok ise ve internet kotanÄ±zÄ± boÅŸa kullanmak istemiyorsanÄ±z o zaman iÃ§eriÄŸi aktarmanÄ±n en kolay yolu, MobileTransÂ programÄ±nÄ± kullanmaktÄ±r.Â Bu program sayesinde masaÃ¼stÃ¼ bilgisayarÄ±nÄ±zÄ± kullanarak, iPhone’dan Samsung Galaxy S8’e veri aktarÄ±mÄ± iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

MobileTrans uygulamasÄ±nÄ±n en yeni sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ Windows veya Mac iÅŸletim sisteminize kurunuz. Sonra ise Samsung Galaxy S8 cihazÄ±nÄ± ve IPhone cihazÄ±nÄ±zÄ± bilgisayara baÄŸlayÄ±n. Ä°sterseniz aynÄ± Wi-Fi aÄŸÄ± Ã¼zerinden de aktarÄ±m yapabilirsiniz, fakat en saÄŸlÄ±klÄ± aktarÄ±m USB yoluyla yapÄ±lan aktarÄ±mdÄ±r.

Sonrada yukarÄ±daki gÃ¶rselde olan ‘Phone to Phone Transfer’Â kÄ±smÄ±na tÄ±klayÄ±n ve sonraki sayfada, iPhone’dan Samsung Galaxy S8’e aktarmak istediÄŸiniz veri tÃ¼rlerini seÃ§in.Â Åžunu da belirtelim ki sol tarafta iPhone saÄŸ tarafta ise Samsung Galaxy S8 olmasÄ±na dikkat edin, eÄŸer farklÄ± ise Ã¼stteki ‘Flip’Â butonuna basÄ±nÄ±z.

Åžimdi ise ‘Transfer BaÅŸlat’ dÃ¼ÄŸmesine basÄ±n ve aktarÄ±m baÅŸlasÄ±n. Bu yazÄ±mÄ±zdaÂ iPhone’dan Samsung Galaxy S8’e veri aktarÄ±mÄ± iÅŸleminiÂ nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterdik. Konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi belirtmek iÃ§in, forumÂ sayfamÄ±zÄ± ziyaret edebilirsiniz.









