







Lenovo Vibe S1 Lite, inceliÄŸi ve 129 gram hafifliÄŸi ile ergonomik bir tasarÄ±ma sahip. Lenovo Vibe S1 Lite, 8.0 MP’lik flaÅŸlÄ± Ã¶n kamerasÄ± ile karanlÄ±k ortamlarda bile selfie Ã§ekimlerinizden geri kalmamanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca 4G aÄŸ baÄŸlantÄ±sÄ± sayesinde yÃ¼ksek hÄ±zda internet baÄŸlantÄ±sÄ± kurmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo Vibe S1 Lite Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± izleyerek, Lenovo S1 Lite’a Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SP Flash Tool

Lenovo Vibe S1 Lite’Ä±nÄ±za uygun olan Stock ROM dosyasÄ±nÄ± buraya tÄ±klayarak bulabilir ve indirebilirsiniz.

Lenovo USB Drivers

Lenovo Vibe S1 Lite Stock ROM YÃ¼kleme

Lenovo Vibe S1 Lite’Ä± bilgisayara baÄŸlamanÄ±z iÃ§in USB hata ayÄ±klama modunu aktif etmeniz gerekli

Bunun iÃ§in Ã¶ncelikle GeliÅŸtirici seÃ§eneklerini gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale getirmeniz gerek. Ayarlar kÄ±smÄ±na girerek Telefon hakkÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki YapÄ±m numarasÄ±nÄ± bularak Ã¼st Ã¼ste basÄ±n. Åžimdi tekrar Ayarlara geri dÃ¶nerek GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girin ve USB hata ayÄ±klama modunu aktif edin.

Size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±lardan SP Flash Tool’u ve Lenovo USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin. Åžimdi ise SP Flash Tool’un klasÃ¶r iÃ§erisindeki flash_tool adlÄ± uygulamayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. AyrÄ±ca GÃ¼Ã§ tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak Lenovo S1 Lite’Ä± kapatÄ±n ve USB kablo yardÄ±mÄ±yla bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n.

ProgramÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman saÄŸ tarafta bulunan Scatter-loading butonuna basarak ROM dosyanÄ±zÄ± seÃ§in.

Son olarakÂ Lenovo Vibe S1 Lite Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in, yukarÄ±da bulunan Download butonuna basÄ±n.

YÃ¼kleme iÅŸlemi bittiÄŸi zaman baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuzu gÃ¶steren yeÅŸil tikli bir pencere belirecektir. Konu ile ilgili sorun yaÅŸarsanÄ±z veya sorularÄ±nÄ±z olursa, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.









