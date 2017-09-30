







AkÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli oyuncularÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelenÂ Samsung,Â orta segment pazarÄ±nÄ± ciddi anlamda domine ediyor. AkÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda son zamanlarda zirveyi elden bÄ±rakmayan Samsung Galaxy J7 Prime, firmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± satÄ±ÅŸ grafiklerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar Nougat kullanmayÄ± sevmediÄŸinden dolayÄ± Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ Marsmallow’a dÃ¼ÅŸÃ¼rmek istiyor ama dÃ¼ÅŸÃ¼remiyor. Bu yazÄ±mÄ±zda Samsung Galaxy J7 Prime Android 6.0’a sÃ¼rÃ¼m dÃ¼ÅŸÃ¼rme iÅŸlemini ele aldÄ±k. AÅŸaÄŸÄ±daki adÄ±mlarÄ± doÄŸru takip ederseniz kolaylÄ±kla bu iÅŸlemi yapabilirsiniz

Gerekli olan dosyalar

Odin

Buraya tÄ±klayarak Samsung Galaxy J7 Prime’Ä±nÄ±za uygun olanÂ Marsmallow ROM dosyasÄ±nÄ± bulabilir ve indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Prime Android 6.0’a SÃ¼rÃ¼m DÃ¼ÅŸÃ¼rme

Ä°lk olarak ayarlardan geliÅŸtiriciÂ seÃ§eneklerine girin oradan ‘USB hata ayÄ±klama’ ve ‘OEM kilidi aÃ§ma’ seÃ§eneklerini etkinleÅŸtirin. GeliÅŸtirici seÃ§eneklerini etkinleÅŸtirmek iÃ§in ‘Telefon HakkÄ±nda’ gidin ve ‘YapÄ±m NumarasÄ±’ seÃ§eneÄŸine yedi kez dokunun.

Åžimdi Marsmallow Rom dosyasÄ±nÄ± indirin. ArdÄ±ndan Odin programÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve Samsung Galaxy J7 Prime’Ä± bilgisayarÄ±nÄ±za USB kablo aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlayÄ±n. ArdÄ±ndan Download mode ekranÄ±nÄ±n gelmesi iÃ§in,Â Ses KÄ±sma, GÃ¼Ã§ ve Home tuÅŸlarÄ±na basÄ±lÄ± tutun. Download mode aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise bir kez Ses arttÄ±rma tuÅŸuna basarak devam edin.

ArdÄ±ndan Odin programÄ±na geri dÃ¶nÃ¼n ve :COM adlÄ± mavi renkte yazÄ± gelmesi gerekmektedir. YazÄ± geldiyse telefonunuzu algÄ±lamÄ±ÅŸ demektir. Åžimdi ise ROM dosyanÄ±zÄ± gÃ¶stermek iÃ§in AP kÄ±smÄ±na basÄ±n ve dosyanÄ±zÄ± seÃ§in.

Bu arada Options kÄ±smÄ±ndaki ‘Auto Reboot’Â ve ‘F.Reset Time’Ä±n Ã¶nÃ¼ndeki kutularÄ±nÂ iÅŸaretli olmasÄ± gerekiyor

Åžimdi ‘Start’ butonuna basarakÂ Samsung Galaxy J7 Prime Android 6.0’a sÃ¼rÃ¼m dÃ¼ÅŸÃ¼rme iÅŸlemini baÅŸlatÄ±n.

YÃ¼kleme iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaÂ PASS! yazÄ±sÄ± Odin’in sol tarafÄ±nda belirecektir.Â Konu ile ilgili sorularÄ±nÄ±z var ise forumÂ sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek, uzman ekibimizden yardÄ±m alabilirsiniz.









