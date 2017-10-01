







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlardaÂ Durum Ã‡ubuÄŸuna ParlaklÄ±k Kontrol Ã‡ubuÄŸu Eklemek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Android oldukÃ§a popÃ¼ler bir mobil iÅŸletim sistemi ve bugÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyada bir milyarÄ± aÅŸkÄ±n sayÄ±da cihazda kendisine yer buluyor. GeliÅŸtiriciler iÃ§in de hayli Ã¶nem teÅŸkil ediyor; bu iÅŸletim sisteminin yeteneklerini geniÅŸletmek veya kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± sunmak adÄ±na sayÄ±sÄ±z uygulama hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ durumda. Android’in kullanÄ±cÄ±lara Ã¶zellikle iOS’e kÄ±yasla daha geniÅŸ Ã¶zelleÅŸtirme olanaklarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.

AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼n iÃ§erisinde kapalÄ± ortamlarda ve dÄ±ÅŸ alanlarda sÄ±kÃ§a cebimizden Ã§Ä±karÄ±p kullanÄ±yoruz. Genellikle ekran parlaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortam aydÄ±nlatmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak artÄ±rmayÄ± veya azaltmayÄ± tercih ediyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gereksiz ÅŸekilde yÃ¼ksek parlaklÄ±k dÃ¼zeyi pilin hÄ±zla tÃ¼kenmesine neden oluyor. Android’li akÄ±llÄ± telefonunuzda parlaklÄ±k seviyesini pratik ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirmek iÃ§inÂ Durum Ã‡ubuÄŸuna ParlaklÄ±k Kontrol Ã‡ubuÄŸu Eklemek isteyebilirsiniz. Bunun iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti bir uygulamadan yardÄ±m almanÄ±z gerekecek.

Android: Durum Ã‡ubuÄŸuna ParlaklÄ±k Kontrol Ã‡ubuÄŸu Eklemek

KullanacaÄŸÄ±mÄ±z uygulama Google Play uygulama maÄŸazasÄ±nda yer almÄ±yor, bu nedenle daha Ã¶nce Google Play dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir kaynaktan uygulama kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirmediyseniz Ã¶ncelikle bir seÃ§eneÄŸi aktive etmeniz gerekecek. Cihazda Settings – Security menÃ¼sÃ¼ne gidin ve Unknown Sources seÃ§eneÄŸini aktive edin.

BuÂ baÄŸlantÄ±ya eriÅŸin veÂ Display Brightness APK dosyasÄ±nÄ± indirin. Dosya yÃ¶neticinizle Download klasÃ¶rÃ¼ne gidin, APK dosyasÄ±nÄ±n Ã¼zerine dokunarak yÃ¼klenmesini saÄŸlayÄ±n.

ParlaklÄ±k ayarlama Ã§ubuÄŸunun boyutu, rengi, transparanlÄ±k dÃ¼zeyi, arka plan rengi ve indikatÃ¶r rengini dilediÄŸiniz gibi ayarlayabilirsiniz.









