







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlarda karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilenÂ Google Play’den Uygulama Ä°ndirme Sorunu ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in izlenebilecek yÃ¶ntemleri ele alÄ±yoruz. Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlara Google Play Store’dan yÃ¼zbinlerce uygulama ve oyun yÃ¼klenebilmekte. AkÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±zÄ± ‘akÄ±llÄ±’ olarak nitelendirmemizi saÄŸlayan Ã¶zelliklerinin baÅŸÄ±nda onlara uygulamalarla Ã§eÅŸitli iÅŸlev ve Ã¶zellikler kazandÄ±rabilmemiz geliyor. Android platformunda bu iÅŸlemin yolu Google Play maÄŸazasÄ±ndan geÃ§mekte. Android‘li telefonunuzdaÂ Google Play’den Uygulama Ä°ndirme Sorunu yaÅŸÄ±yor olabilirsiniz; sorunu aÅŸmak iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶ntemleri deneyebilirsiniz.

Android: Google Play’den Uygulama Ä°ndirme Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

CihazÄ± Yeniden BaÅŸlatÄ±n

Bazen bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca cihazÄ± kapatÄ±p aÃ§mak sorunu basitÃ§e geride bÄ±rakmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Hemen her sorunda ilk olarak bunu deneyebilirsiniz.

Ä°nternet BaÄŸlantÄ±nÄ±zÄ± Kontrol Edin

Ä°nternet baÄŸlantÄ±nÄ±zla ilgili sorunlar Google Play Store’dan uygulama ve oyun indirmenizi engelleyebilir. MÃ¼mkÃ¼nse farklÄ± bir aÄŸa baÄŸlanÄ±nÂ veya Wi-Fi’Ä± kapatarak uygulamayÄ± hÃ¼cresel veri paketiniz Ã¼zerinden indirmeyi deneyin.

UÃ§uÅŸ Modunu EtkinleÅŸtirin

Bu yÃ¶ntem kulaÄŸa her ne kadar biraz ilginÃ§ gelse de uygulama indirme sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z akÄ±llÄ± telefonda uÃ§uÅŸ modunu etkinleÅŸtirin ve kÄ±sa bir sÃ¼re bekledikten sonra modu kapatÄ±n. Bu sÄ±rada baÄŸlantÄ±lar deve dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacak ve sonra tekrar etkinleÅŸtirilecektir. Google Play’i aÃ§Ä±p uygulama indirmeyi deneyin.

VPN’i Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakÄ±n

Android’li akÄ±llÄ± telefonunuzda bir VPN ya da proxy sunucusuna baÄŸlÄ±ysanÄ±z bu baÄŸlantÄ±yÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n. Google Play’den uygulama indirmeyi bir de bu ÅŸekilde deneyin. Sorunun VPN / proxy sunucusundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ederseniz farklÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me geÃ§iÅŸ yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz.

Google Play Store’u Durmaya ZorlayÄ±n

Settings menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin veÂ Apps/Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n,Â Google Play Store‘u seÃ§in.

KarÅŸÄ±nÄ±za gelen arayÃ¼zdeki Force Stop butonuna dokunun.

Ana ekrana dÃ¶nÃ¼n ve Google Play’i tekrar kullanmayÄ± deneyin.

Veri ve Ã–nbelleÄŸi Temizleyin

Settings menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin veÂ Apps/Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n,Â Google Play Store‘u seÃ§in.

Storage seÃ§eneÄŸine dokunun.

Clear Data ile Clear Cache butonlarÄ±nÄ± kullanÄ±n.

AynÄ± iÅŸlemleriÂ Google Play Services iÃ§in de gerÃ§ekleÅŸtirin.

AkÄ±llÄ± telefonunuzu yeniden baÅŸlatÄ±n.

Tarih ve Saati Kontrol Edin

CihazÄ±nÄ±zÄ±n tarih ve saatinin yanlÄ±ÅŸ olmasÄ± Google Play’de sorun yaÅŸamanÄ±za neden olabilir.Â Settings –Â Date and Time menÃ¼sÃ¼ne gidipÂ Automatic date & time seÃ§eneÄŸini etkinleÅŸtirin. Bu Ã¶zellik etkinse devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n ve tarih ile saati elle girin.

Uygulama Tercihlerini SÄ±fÄ±rlayÄ±n

Settings menÃ¼sÃ¼ne eriÅŸin veÂ Apps/Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

SaÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mdaki Ã¼Ã§ noktalÄ± simgeye sahip olan butonu kullanÄ±n.

Reset app preferences seÃ§eneÄŸine dokunun, uygulama tercihleri sÄ±fÄ±rlanacaktÄ±r. Google Play ile uygulama indirmeyi tekrar deneyin.

Google Play GÃ¼ncellemelerini KaldÄ±rÄ±n

Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin ve Apps/Application Manager seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n, Google Play Storeâ€˜u bulun.

Disable butonunu kullanÄ±n.

Bir aÃ§Ä±lÄ±r pencere aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla onayÄ±nÄ±z istenecektir, Disable seÃ§eneÄŸine dokunun.

Son gÃ¼ncellemeler otomatik olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±nca Disable butonunun yerini Enable butonu alacaktÄ±r. Ona dokunun.

Google Play uygulama maÄŸazasÄ± yeniden aktive olacak ve gÃ¼ncellemeler iÃ§in kendisi otomatik olarak denetleme gerÃ§ekleÅŸtirecektir.









