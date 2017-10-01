







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlarda ve iPhone‘daÂ Facebook UygulamasÄ±nÄ±n TarayÄ±cÄ± Ã–nbelleÄŸini Temizlemek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz.Â Facebook nereye giderseniz gidin sizi takip eden ve her yerde var olan bir sosyal aÄŸ. PaylaÅŸÄ±m widget’larÄ± bugÃ¼n internetin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± ve bunlarÄ± iÃ§ermeyen bir web sitesi bulmak zor. Mevzu sadece Facebook widget’larÄ±nÄ± entegre eden web siteleri deÄŸil. MasaÃ¼stÃ¼ ve mobil platformlar bu tÃ¼r iÃ§eriklere aynÄ± ÅŸekilde doÄŸal destek sunuyor. Sizi izleyen yalnÄ±zca tarayÄ±cÄ±nÄ±z deÄŸil. BildiÄŸiniz gibi Facebook uygulamasÄ±nÄ±n kendi web tarayÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor ve uygulama ile aÃ§Ä±lan baÄŸlantÄ±larda bu tarayÄ±cÄ± kullanÄ±lÄ±yor. Her web tarayÄ±cÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi bu aracÄ±n da Ã¶nbelleÄŸi bulunmakta ve Facebook bu Ã¶nbellek boyutu ile ilgili bir sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya gitmediÄŸi iÃ§in Facebook tarayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nbelleÄŸi bÃ¼yÃ¼k boyutlara ulaÅŸabilir, uygulamanÄ±n yavaÅŸlamasÄ±na neden olabilir. Tabii iÅŸin bir de gizlilik boyutu var.Â Facebook UygulamasÄ±nÄ±n TarayÄ±cÄ± Ã–nbelleÄŸini Temizlemek oldukÃ§a kolay.

Android ve iOS: Facebook UygulamasÄ±nÄ±n TarayÄ±cÄ± Ã–nbelleÄŸini Temizlemek

Ã–ncelikle akÄ±llÄ± telefonunuzdaki Facebook uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve More sekmesine dokunun. Bu, hamburger menÃ¼ simgesine sahip olan seÃ§enek. AÃ§Ä±lan panelde aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Settings seÃ§eneÄŸine dokunun.

Facebook beÅŸ farklÄ± ayar tipi sunmakta, sizinÂ Account Settings‘e girmeniz gerekmekte.Â Account Settings sayfasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n ve Browser‘a dokunun. Burada zaten tek bir seÃ§enek bulunmakta:Â Clear data. Bu butona dokunun, Facebook tarayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nbellek iÃ§eriÄŸi temizlenecektir.

Bu temizlik yalnÄ±zca Facebook tarayÄ±cÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸiniz web sayfalarÄ±nÄ±n Ã¶nbelleÄŸe kaydedilen iÃ§eriklerini ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Facebook iÃ§erisindeki aktiviteler silinmiyor.









