







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlardaÂ WhatsApp Durum Ã–zelliÄŸini Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakmak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara bakacaÄŸÄ±z. BildiÄŸiniz gibi WhatsApp bu yÄ±l Status / Durum Ã¶zelliÄŸine kavuÅŸtu. Status / Durum sekmesi uygulama arayÃ¼zÃ¼nde Chat ve Calls sekmeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Status sekmesinden arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n durumlarÄ±na gÃ¶z atabiliyor; kendi durum gÃ¼ncellemelerinizi oluÅŸturabiliyorsunuz. OluÅŸturulan durumlar 24 saat sonra otomatik olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. BilindiÄŸi gibi bu Ã¶zellik Snapchat’te ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ; kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼nce Facebook Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki Instagram, WhatsApp ve resmi Facebook uygulamasÄ±na klonlanarak dahil edilmiÅŸti. Snapchat ve Instagram’da sÄ±k kullanÄ±lan bu Ã¶zellik WhatsApp’ta Ã§ok da benimsenmiÅŸ deÄŸil. Bu nedenle kullanmÄ±yorsanÄ±zÂ WhatsApp Durum Ã–zelliÄŸini Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakmak isteyebilirsiniz.

Android: WhatsApp Durum Ã–zelliÄŸini Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakmak

Gerekenler

Bu iÅŸlem WhatsApp’Ä±n Â 2.17.81 ve daha eski versiyonlarÄ±nda geÃ§erli. O nedenle daha gÃ¼ncel bir sÃ¼rÃ¼m yÃ¼klÃ¼yse onu kaldÄ±rÄ±p WhatsApp’Ä±nÂ 2.17.81 versiyonunu yÃ¼klemeniz gerekecek. Bu sÃ¼rÃ¼mÃ¼n APK dosyasÄ±nÄ± buradan indirebilirsiniz.

ve daha eski versiyonlarÄ±nda geÃ§erli. O nedenle daha gÃ¼ncel bir sÃ¼rÃ¼m yÃ¼klÃ¼yse onu kaldÄ±rÄ±p WhatsApp’Ä±nÂ 2.17.81 versiyonunu yÃ¼klemeniz gerekecek. Bu sÃ¼rÃ¼mÃ¼n APK dosyasÄ±nÄ± indirebilirsiniz. AkÄ±llÄ± telefonunuzda root eriÅŸiminin saÄŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± da gerekmekte.

Root yeteneklerine sahip bir dosya yÃ¶neticisi ile metin editÃ¶rÃ¼ lazÄ±m.Â Preferences Manager uygulamasÄ± da iÅŸinizi gÃ¶rebilir.

WhatsApp Status / Durum Ã–zelliÄŸi NasÄ±l KapatÄ±lÄ±r?

Settings > Apps > WhatsApp yolunu izleyin ve Force Stop butonuna dokunun.

Dosya yÃ¶neticinizleÂ /data/data/com.whatsapp/shared_prefs/ dizinine gidin veÂ com.whatsapp.preferences.xml dosyasÄ±nÄ± bulun.

Bu dosyayÄ± metin editÃ¶rÃ¼ uygulamasÄ±yla aÃ§Ä±n.

Preferences Manager uygulamasÄ±nÄ± kullanÄ±yorsanÄ±z uygulamayÄ± basitÃ§e Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve root dizinine eriÅŸimini onaylayÄ±n. Listelenen uygulamalar arasÄ±ndanÂ WhatsApp‘Ä± seÃ§in;Â com.whatsapp.preferences.xml dosyasÄ±na otomatik olarak yÃ¶nlendirileceksiniz.

DosyadaÂ status_mode anahtarÄ± iÃ§in arama yapÄ±n.Â <int name=”status_mode” value=”1″/> kodunu iÃ§eren satÄ±rÄ± bulun.

Bu koddaki 1 deÄŸerini 0 yapÄ±n. Son durumda ilgili bÃ¶lÃ¼mÂ <int name=”status_mode” value=”0″/> ÅŸeklinde olmalÄ±.

YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸikliÄŸi kaydedin. Dosyada baÅŸka bir deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun.

WhatsApp’Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Status / Durum sekmesinin kaybolduÄŸunu gÃ¶receksiniz.









