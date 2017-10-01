







HTC Desire serisine geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l katÄ±lan HTC Desire 10 Pro, Ã¼stÃ¼n performansÄ± ve fiyatÄ± yÃ¶nÃ¼nden Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. HTC Desire 10 Pro, 4 GB kapasitedeki RAM’i sayesinde arka plandaki uygulamalarÄ± hÄ±zlÄ±ca geri Ã§aÄŸÄ±rmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Selfie severlerin baÅŸ tacÄ± olan HTC Desire 10 Pro, 13.0 MP’lik Ã¶n kamerasÄ±ndaki 150 derecelik geniÅŸ aÃ§Ä±sÄ± sayesinde herkesi kadraja sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Bu yazÄ±mÄ±zda HTC Desire 10 Pro Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de gÃ¶stereceÄŸimiz iÅŸlemleri izleyerek, HTC Desire 10 Pro’un aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ncellemelerden Ã¶nceki Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼klemeyi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Gerekli olan araÃ§lar

SP Flash Tool

HTC USB Drivers

Stock ROM dosyasÄ±

HTC Desire 10 Pro Stock ROM YÃ¼kleme

Ã–ncelikle size verdiÄŸimiz baÄŸlantÄ±lardan HTC’nin USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini ve SP Flash Tool programÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirin.

Ä°ndirmiÅŸ olduÄŸunuz programlarÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kledikten sonra, HTC Desire 10 Pro’ya dÃ¶nerek USB hata ayÄ±klamasÄ±nÄ± aktif edin.

Bunun iÃ§in Ayarlar kÄ±smÄ±na girin ve Telefon hakkÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Derleme numarasÄ± yazan yere Ã¼st Ã¼ste basÄ±n. Bu sayede GeliÅŸtirici seÃ§enekleri aktif olacaktÄ±r ve GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girerek USB hata ayÄ±klama modunu etkinleÅŸtirin. ArdÄ±ndan HTC Desire 10 Pro’yu USB kablo ile bilgisayara baÄŸlayÄ±n ve SP Flash Tool programÄ±nÄ± aÃ§Ä±n.Â

Åžimdi ise saÄŸ tarafta bulunan Scratter-loading butonuna basarak Stock ROM dosyasÄ±nÄ± seÃ§in.

Son olarak Download butonuna basarak, HTC Desire 10 Pro Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatÄ±n.

Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ise ekranÄ±nÄ±za kÃ¼Ã§Ã¼k bir pencere gelecektir. AklÄ±nÄ±za takÄ±lan sorularÄ± forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize sorabilirsiniz.









