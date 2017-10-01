







iOS 11 kurulu Apple iPhone‘dakiÂ App Store’da Otomatik Video OynatÄ±mÄ±nÄ± Kapatmak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara bakacaÄŸÄ±z. App Store uygulama maÄŸazasÄ± iOS 11 iÅŸletim sistemi gÃ¼ncellemesi ile birlikte yepyeni bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. ArtÄ±k oyunlar iÃ§in ayrÄ± bir sekme var ve Today bÃ¶lÃ¼mÃ¼ altÄ±nda o gÃ¼n Ã§ok ilgi gÃ¶ren uygulama ile oyunlar listeleniyor. Featured bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¼nÃ¼n oyunu ve uygulamasÄ± olarak seÃ§ilen projeleri gÃ¶rebiliyorsunuz. Apple ne yazÄ±k ki bu Ã§ok sevilen Ã¶zelliklere ek olarak bir de videolarÄ±n otomatik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi Ã¶zelliÄŸini devreye almÄ±ÅŸ durumda. AynÄ± mevzu son dÃ¶nemde Facebook, LinkedIn, Google gibi firmalar tarafÄ±ndan da benimsenmiÅŸti. Apple, App Store’da geliÅŸtiricilere uygulama ve oyunlarÄ± iÃ§in kÄ±sa tanÄ±tÄ±m videolarÄ± / trailer’lar ekleme imkanÄ± sunuyor. iOS 11’de bu iÃ§erikler otomatik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte. iOS 11 yÃ¼klÃ¼ iPhone‘dakiÂ App Store’da Otomatik Video OynatÄ±mÄ±nÄ± Kapatmak ise oldukÃ§a kolay.

iOS 11: App Store’da Otomatik Video OynatÄ±mÄ±nÄ± Kapatmak

Ã–ncelikle Settings menÃ¼sÃ¼ne gidin, aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ iTunes & App Store seÃ§eneÄŸine dokunun.

iTunes & App Stores ekranÄ±ndaki Video Autoplay seÃ§eneÄŸine girin.Â Video Autoplay ekranÄ±nda Off seÃ§eneÄŸi ile otomatik video oynatÄ±mÄ±nÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakabilir, Wi-Fi Only seÃ§eneÄŸini iÅŸaretleyerek videolarÄ±n yalnÄ±zca Wi-Fi aÄŸlarÄ±na baÄŸlÄ±yken oynatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz.

Otomatik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len videolara yalnÄ±zca uygulamalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sekmede rastlamÄ±yorsunuz ancak bu bÃ¶lÃ¼mde karÅŸÄ±laÅŸma ihtimali daha yÃ¼ksek. Videolar diÄŸer sekmelerde de mevcut ancak daha seyrek gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.









