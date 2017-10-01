







iOS 11 gÃ¼ncellemesiyle birlikte yeni getirilen HEIF formatÄ± ile JPEG iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in maziye gÃ¶mÃ¼lecek. iOS 11 gÃ¼ncellemesi alan cihazlar HEIF formatÄ±na geÃ§iÅŸ yapacak ve bu format ile fotoÄŸraflar cihazda daha az yer kaplayacak. Tabii ki de bu durum bir yandan kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in avantajlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen diÄŸer yandan bu formatlÄ± fotoÄŸraflarÄ±n bilgisayarda nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leneceÄŸi akÄ±llara takÄ±lÄ±yor.

iOS: HEIF ve HEVC DosyalarÄ±nÄ± Bilgisayarda Ä°zleme

HEIF ve HEVC’yi Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rak

HEIF ve HEVC dosyalarÄ±nÄ± bilgisayarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmekÂ Ayarlar > Kamera > BiÃ§imler > En UygunÂ adÄ±mÄ±nÄ±Â takip edin.

Var Olan HEIC FotoÄŸraflarÄ± ve HEFC VideolarÄ± DÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼r

HEIC ve HEFC formatlarÄ±ndaki dosyalarÄ±n Windows bilgisayarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi iÃ§in bu formatlardaki dosyalarÄ± JPEG’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼n. HEIC ve HEFC formatlarÄ±ndaki dosyalarÄ± JPEG’e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in herhangi bir programÄ± indirmeye gerek yok. Buraya tÄ±klayarak HEIC ve HEFC formatlarÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz.

Bu iÅŸlemlerden birini uygulayarak HEIF ve HEVC dosyalarÄ±nÄ± bilgisayarda sorunsuz bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz. EÄŸer halen daha HEIF ve HEVC dosyalarÄ±nÄ± bilgisayarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyemiyorsanÄ±z buraya tÄ±klayarakÂ sorunu bize iletin.











