







Apple’Ä±n yaz aylarÄ±nda tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ve iOS 8 ile X modelleriyle kullanÄ±ma soktuÄŸu iOS 11 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ en sonunda final halini aldÄ± ve Ã§ok sayÄ±daki Apple cihazÄ±na sunuldu. Bu gÃ¼ncellemeyi indiren kullanÄ±cÄ±lardan bazÄ±larÄ± eski cihazlarda yavaÅŸlama hissedebiliyor ya da bazÄ± aÃ§Ä±klar keÅŸfedilebiliyor.

iOS: iOS 11 GÃ¼ncellemesinden iOS 10’a DÃ¶nmek

SÃ¼rekli olarak ara gÃ¼ncellemeler geliyor ve iOS 11’de bulunan sorunlar onarÄ±lÄ±yor ama iOS 10 sonrasÄ±nda iOS 11 terfisi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za piÅŸman olmuÅŸsanÄ±z geri dÃ¶nebilirsiniz ama acele etmeniz gerekiyor. Buna izin veren iki yÃ¶ntem var: birinde eski yedek ÅŸart, diÄŸerinde gerekmiyor.

YÃ¶ntem 1: Yedek gerekmiyor

Sadece SMS’leri kaybedebilirsiniz ama tÃ¼m diÄŸer ayarlar ve uygulamalar korunacak.

https://ipsw.me/ adresine girip iPhone iÃ§in uygun IPSW paketini indirin Bilgisayara en yeni iTunes sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ kurun iPhone’u baÄŸlayÄ±n ve cihazÄ± tespit edince tÄ±klayÄ±n Ã–zet kÄ±smÄ±nda klavyeden Shift basÄ±lÄ±yken gÃ¼ncelleme butonuna basÄ±n Ä°ndirilen IPSW paketinin yerini gÃ¶sterin iOS 10 olarak cihaz geri dÃ¶nÃ¼yor olacak

YÃ¶ntem 2: Ã–nceden alÄ±nan yedekle

Apple’Ä±n Ã¶nerisi gÃ¼ncellemeden sonra eski sÃ¼rÃ¼me gidilmemesi ama yolu var. Apple sunucularÄ± Ã¼zerinde yer alan en eski sÃ¼rÃ¼m 10.3.3 olduÄŸu iÃ§in bundan daha eskisine dÃ¶nme ÅŸansÄ± vermiyor. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z en son yedek daha eski sÃ¼rÃ¼me aitse sorun Ã§Ä±kÄ±yor.

Bu sÃ¼rÃ¼me uygun IPSW paketini indirmeniz gerekiyor. Aktifse iPhone’umu bul sistemini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n. (ayarlar – icloud yolunu izleyin) iTunes aÃ§Ä±n ve cihazÄ± baÄŸlayÄ±n. Tespit edilince tÄ±klayÄ±p Ã¶zete bakÄ±n. Shift tuÅŸu basÄ±lÄ±yken gÃ¼ncelleme butonuna basÄ±n ve IPSW paketinin yerini gÃ¶sterin. iTunes bunu kabul etmezse kurtarma moduna geÃ§meniz gerekiyor. CihazÄ± kapatÄ±n ve bilgisayar kablosunu takmadan Ã¶nce Home butonuna basÄ±lÄ± tutun. Ekrana baÄŸlantÄ± logosu gelince Home butonunu bÄ±rakÄ±n. Shift tuÅŸu basÄ±lÄ±yken iTunes iÃ§inden kurtarma seÃ§in ve IPSW paketini gÃ¶sterin. Kurulum bitince iTunes iÃ§inden iPhone geri yÃ¼kleme seÃ§in ve uygun yedeÄŸi seÃ§in. Ä°ÅŸlem bitince Apple ID ile oturum aÃ§Ä±n.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.







