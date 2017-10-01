







Samsung’un kenarlarÄ±nÄ± kÄ±vrÄ±k tasarladÄ±ÄŸÄ± son nesil Super AMOLED ekranlarÄ± kullanÄ±cÄ±lara kolayca bilgi alma ve ek menÃ¼ aÃ§ma olanaÄŸÄ± veriyor ama kimi zaman istenmeyen dokunuÅŸlar yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±rabiliyor. Bu gibi sorunlardan ÅŸikayetÃ§iyseniz Note 8’deki Edge ekranÄ± kapatabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8’de Edge EkranÄ± Kapatmak

Samsung’un yeni phablet modeli dev ekranlÄ± Galaxy Note 8 ile sadece alt ve Ã¼stte parmak paylarÄ± olan 6.3 inÃ§ 1440 x 2960 piksel Super AMOLED ekran geliyor. Edge ekrana eriÅŸerek kenar kÄ±sÄ±mlar yoluyla belirli kiÅŸiler ve uygulamalara eriÅŸmek hÄ±zlanÄ±yor. Bununla birlikte Ã§ok sayÄ±da kullanÄ±cÄ± Edge ekranÄ±n getirilerini asla kullanmÄ±yor. Kimi zaman fayda yerine zarar verip sizi engelleyebiliyor. Bu Ã¶zelliÄŸi kapatmak iÃ§in ÅŸu adÄ±mlarÄ± izlemelisiniz.

Ayarlar iÃ§inden Ekran kÄ±smÄ±na girin ve Edge ekran satÄ±rÄ±nÄ± bulun. ArdÄ±ndan Edge paneller kÄ±smÄ±nda yer alan butona basarak bu Ã¶zelliÄŸi kapatÄ±n.

ArtÄ±k Edge ekran devre dÄ±ÅŸÄ± olacak ve sizi rahatsÄ±z etmeyecek. Tekrar kullanmak isterseniz aynÄ± alana girip kolayca aktifleÅŸtirebilirsiniz.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









