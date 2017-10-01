







Samsung Galaxy S7’de arama ve numara engellemek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Galaxy S7 akÄ±llÄ± telefonunuzda gÃ¼n iÃ§erisinde sayÄ±sÄ±z arama, mesaj, bildirim ve e-posta ile boÄŸuÅŸuyor olabilirsiniz. Zaman zaman anonim numaralarÄ±, belirli telefon numaralarÄ±nÄ± veya rehberinizdeki bir kiÅŸiyi engellemek isteyebilirsiniz. Samsung’un cihazda Ã¶n tanÄ±mlÄ± olarak sunduÄŸu ayarlar sayesindeÂ Samsung Galaxy S7’de arama ve numara engellemek oldukÃ§a kolay.

Samsung Galaxy S7’de Arama ve Numara Engellemek

Galaxy S7 AkÄ±llÄ± Telefonda TÃ¼m Anonim AramalarÄ± Engellemek

Samsung bu Ã¼st dÃ¼zey akÄ±llÄ± telefonunda bilinmeyen tÃ¼m numaralardan gelen aramalarÄ± engelleme imkanÄ± sunuyor. Bu sayede reklam iÃ§erikli veya yanlÄ±ÅŸ aramalardan tamamen kurtulabilirsiniz.

Ã–ncelikle ana ekran veya uygulama tepsisine eriÅŸin ve telefon uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

ArayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan More butonuna dokunun.

Settings‘e girin.

Call Blocking‘e dokunun.

Block list ile devam edin.

Block anonymous calls seÃ§eneÄŸinin yanÄ±ndaki anahtar simgesine dokunarak anonim aramalarÄ±n engellenmesini saÄŸlayabilirsiniz.

Galaxy S7 AkÄ±llÄ± Telefonda Belirli NumaralarÄ± Engellemek

SÃ¼rekli aynÄ± numaradan spam Ã§aÄŸrÄ±lar alÄ±yorsanÄ±z bu numarayÄ± engelleyerek huzura kavuÅŸabilirsiniz.

Ã–ncelikle ana ekran veya uygulama tepsisine eriÅŸin ve telefon uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

ArayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan More butonuna dokunun.

Settings‘e girin.

Call Blocking‘e dokunun.

Block list ile devam edin.

Engellemek istediÄŸiniz telefon numarasÄ±nÄ± yazÄ±n.

ArayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan + simgeli butonu kullanÄ±n.

Galaxy S7 AkÄ±llÄ± Telefonda Rehberdeki Bir KiÅŸiyi Engellemek

Ã–ncelikle ana ekran veya uygulama tepsisine eriÅŸin ve telefon uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

ArayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan More butonuna dokunun.

Settings‘e girin.

Call Blocking‘e dokunun.

Block list ile devam edin.

Contacts‘a dokunun.

Engellemek istediÄŸiniz kiÅŸiyi seÃ§in.

ArayÃ¼zde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan ve + simgesine sahip olan butonu kullanÄ±n. Ä°ÅŸlem bu kadar basit!











