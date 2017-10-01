







Samsung telefonlarda Bixby tuÅŸunu devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Samsung, Bixby aracÄ± iÃ§in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ncelleme ile Galaxy S8 / S8+ ve Galaxy Note 8 akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±na Bixby butonunu devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakma olanaÄŸÄ± sundu. Bu butonu devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±nca tuÅŸa basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bixby tarzÄ±nda bir hizmeti her kullanÄ±cÄ± benimseyip kullanmayÄ± tercih etmeyeceÄŸi iÃ§in bu tuÅŸun kolayca kapatÄ±labilecek olmasÄ± sevindirici bir geliÅŸme.

Peki Bixby tuÅŸunu devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakma seÃ§eneÄŸi neden sunulmaya baÅŸlandÄ±? Bunda Bixby tuÅŸunun ses seviyesini deÄŸiÅŸtirme tuÅŸlarÄ±nÄ±n hemen altÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k rol oynamakta. Bixby tuÅŸu konumu gereÄŸi yanlÄ±ÅŸ basmalara oldukÃ§a mÃ¼sait. Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 gibi hayli bÃ¼yÃ¼k ekranlara ev sahipliÄŸi yapan akÄ±llÄ± telefon modellerinde Bixby tuÅŸuna rahatlÄ±kla istenmeden basÄ±labilir.

Samsung Telefonlarda Bixby TuÅŸunu Devre DÄ±ÅŸÄ± BÄ±rakmak

Bu yazÄ±yÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemde Bixby’nin gÃ¼ncel versiyonuÂ 2.0.03.3 idi. Siz de cihazÄ±nÄ±zdaki uygulamayÄ± gÃ¼ncelleyin.

Bixby butonuna basÄ±n.

GÃ¼ncelleme bildirimi karÅŸÄ±nÄ±za geliyorsa Update butonuna dokunun ve uygulamayÄ± gÃ¼ncelleyin.

Bixby key anahtarÄ±na dokunarak Bixby tuÅŸunu kolayca devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakabilirsiniz.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi iÅŸlem oldukÃ§a kolay ama gÃ¼ncelleme bildirimi alamayabilir ve uygulamada Bixby tuÅŸunu kapatma seÃ§eneÄŸini karÅŸÄ±nÄ±zda yukarÄ±daki gibi bulamayabilirsiniz. Bu durumda:

Bixby butonuna basÄ±n.

SaÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mdaki Ã¼Ã§ noktalÄ± simgeye sahip olan butonu kullanÄ±n.

Settings‘e girin.

Bixby key seÃ§eneÄŸini bulun ve Ã¼zerine dokunun.

Don’t open anything‘i seÃ§in.









