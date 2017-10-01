







Sony Xperia Z serisinin sonlanmasÄ± ile birlikte Sony Xperia X farklÄ± renk seÃ§enekleri ile baÅŸ gÃ¶sterdi ve hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz yeÅŸil altÄ±n rengi en fazla ilgi gÃ¶ren seÃ§enek oldu.Â Sony’nin geliÅŸmiÅŸ sensÃ¶rleri ile donatmÄ±ÅŸ olduÄŸu Sony Xperia X’in harikalar yaratan kamerasÄ±, Ã¼stÃ¼n kalitede pozlar yakalamanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca Sony Xperia X’te bulunan PS4 Uzaktan oynatma Ã¶zelliÄŸi sayesinde, televizyona baÄŸlÄ± kalmadan oyununuza devam ettiriyor. Bu yazÄ±mÄ±zda Sony Xperia X Root atma adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak, Sony Xperia X’e kolay bir ÅŸekilde yÃ¶netici yetkilerini verebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

KingoRoot

Sony Xperia X Root Atma

BaÅŸlangÄ±Ã§ olarak size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan KingoRoot programÄ±nÄ± indirin.



KingoRoot programÄ±nÄ±n kurulum iÅŸlemlerini tamamladÄ±ktan ve aÃ§tÄ±ktan sonra, Sony Xperia X’i bilgisayara baÄŸlamanÄ±z gerek.

Bunun iÃ§in ise USB hata modunun aktif olmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer USB hata ayÄ±klama modunuz aÃ§Ä±k deÄŸil ise, Ayarlara girin ve GeliÅŸtirici seÃ§enekleri kÄ±smÄ±ndan USB hata ayÄ±klama modunu etkinleÅŸtirin. ArdÄ±ndan USB kablo yardÄ±mÄ±yla Sony Xperia X’i bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

Åžimdi ise Sony Xperia X Root atma iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in ROOT butonuna tÄ±klayÄ±n.

Rootlama iÅŸlemi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ekranÄ±nÄ±za ROOT SUCCEED diye bir yazÄ± belirecektir. SaÄŸ Ã¼stteki Ã§arpÄ±ya basarak programÄ± kapatÄ±n ve Sony Xperia X’i yeniden baÅŸlatÄ±n.

UygulamalarÄ±nÄ±z arasÄ±nda Superuser yok ise buraya tÄ±klayarak Ã¼cretsiz olarak indirebilirsiniz. Superuser sayesinde Root yetkilerinizi kontrol edebilirsiniz.

Sony Xperia X’in Rootlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmek isterseniz, buraya tÄ±klayarak Root Checker uygulamasÄ±nÄ± indirebilirsiniz.









