







Android telefonlar gÃ¼n geÃ§tikÃ§e herkes iÃ§in bir ihtiyaÃ§ haline gelmekle beraber artÄ±k kollar iÃ§in de bir aksesuar haline geliyor. Smart Watch! Dokunmatik ekran ve sade gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle ortamlarda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ÅŸÄ±klÄ±k katacak bir aksesuar.

Android: Android Wear AkÄ±llÄ± Saati Telefonla EÅŸleÅŸtirme ve Kullanma

Android sÃ¼rÃ¼mlÃ¼ akÄ±llÄ± saatinizi telefonla eÅŸleÅŸtirmek iÃ§in ilk olarak saatinizi aÃ§Ä±n. Saati aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda HoÅŸgeldiniz ekranÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Saatin dilini seÃ§mek iÃ§in devam edin ve kod gÃ¶rene kadar talimatlarÄ± hÄ±zlÄ±caÂ geÃ§in. AkÄ±llÄ± saati eÅŸleÅŸtireceÄŸiniz telefonda Bluetooth’un aÃ§Ä±k olduÄŸundan emin olun ve Android Wear uygulamasÄ±nÄ± indirip uygulamayÄ± aÃ§Ä±n. Android Wear uygulamasÄ±nÄ± buraya tÄ±klayarak indirebilirsiniz.

Saat yÃ¼zÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kodu Android Wear uygulamasÄ±na aynen girin.

Telefonunuzda eÅŸleÅŸtirmeyi isteyen bir Pop-UpÂ ile karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. AkÄ±llÄ± saatinizin kiÅŸilere ve arama geÃ§miÅŸine eriÅŸmesini saÄŸlamak iÃ§in bu Pop-Up’a izin vermeniz gerekiyor. Ä°zin vermek iÃ§in kutucuÄŸu iÅŸaretleyip EÅŸleÅŸtir‘e dokunun.Â EÅŸleÅŸtirildikten sonra telefonunuz yazÄ±lÄ±mÄ± kontrol edip saatiniziÂ bir Ã¼st sÃ¼rÃ¼me gÃ¼ncelleyebilir.

TelefonunuzdaÂ akÄ±llÄ± saatinizi Android’in AkÄ±llÄ± Kilit Ã¶zelliÄŸi iÃ§in ”gÃ¼venilir cihaz” olarak eklemeniz istenir ve yeni bir bildirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu, telefonunuzun PIN’siz bir ÅŸekilde, saatinizin telefona baÄŸlÄ± olduÄŸu sÃ¼rece kilidi aÃ§manÄ±zÄ± saÄŸlar. Bildirime dokunun ve ”GÃ¼venilir Cihaz Ekle” seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n. Saatiniz artÄ±k telefonunuz ile eÅŸleÅŸtirildi.

Saatinizin ekranÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± saatin Ã¼zerine sola veya saÄŸa kaydÄ±rÄ±n. Siz ekranÄ± kaydÄ±rdÄ±kÃ§a yeniÂ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerle karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z.

BazÄ± saat yÃ¼zlerinin altÄ±nda bulunan diÅŸli Ã§ark simgesine hafifÃ§e dokunun. Renkler, stiller ve saatinizin gÃ¶sterdiÄŸi bilgilere kadar eriÅŸebilirsiniz. Ã–rneÄŸin, gÃ¼nlÃ¼k kaÃ§ adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgilenmiyorsanÄ±z bunun yerine baÅŸka birÂ seÃ§enek koyabilirsiniz. Ekrandan Ã§Ä±kmak iÃ§in sol ekranÄ±n kenarÄ±ndan hÄ±zlÄ±ca kaydÄ±rÄ±n.

Android Wear AkÄ±llÄ± Saat’de Bildirimler NasÄ±l Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r?

Telefonunuza bir bildirim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda akÄ±llÄ± saatiniz de titrer. Saatinizde bildirimin Ã¶n izlemesini gÃ¶steren bir aÃ§Ä±lÄ±r pencere gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

Bildirimi tam olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in bildirimin Ã¼zerine dokunun. Daha fazla iÅŸlem iÃ§in bildirimi alt kenardan tutup yukarÄ± doÄŸru hÄ±zlÄ±ca Ã§ekin.

Bildiriminiz bir iletiyse ve bunu yanÄ±tlamayÄ± tercih ederseniz, iletiyi sesinizle yanÄ±tlayabilir, emoji ile sÃ¼sleyebilir ya da Google’Ä±n daha Ã¶nceden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ otomatik cevaplarÄ± ile iletiye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapabilirsiniz.

Android Wear AkÄ±llÄ± Saati Ses Ä°le YÃ¶netme

TÄ±pkÄ± Android telefonunuz gibi akÄ±llÄ± saatinizi de sesiniz ile yÃ¶netebilirsiniz. Ayarlar > KiÅŸiselleÅŸtirme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Google AlgÄ±lama aÃ§Ä±ksa, Google AsistanÄ±’nÄ± baÅŸlatmak iÃ§in ”Tamam, Google” diyebilirsiniz.

Konu hakkÄ±nda veya diÄŸer tÃ¼m konularla alakalÄ± sorularÄ±nÄ±zÄ± bize forumumuz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletebilirsiniz. Forumumuza eriÅŸmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n.









