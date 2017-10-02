







Android dÃ¼nyasÄ±na Ã¶zel geliÅŸtirilen Chrome mobil sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n beÄŸeni kazanan yanlarÄ±ndan biri kolay biÃ§imde Ã¶zelleÅŸtirilebilmesi ve ek ayarlar sunmasÄ±. Bunun iÃ§in chrome://flags adresine girmeniz yeterli. BazÄ± deneysel Ã¶zellikler ilk olarak buraya ekleniyor ve doÄŸrulandÄ±ktan sonra kullanÄ±ma giriyor.

Android: Chrome Adres SatÄ±rÄ±nÄ± Alta Almak

Bu seÃ§eneklerden yararlanarak Chrome ile gelen ve Ã¼stte gÃ¶rÃ¼nen adres satÄ±rÄ±nÄ± iOS ile gelen Safari gibi alta almak bile mÃ¼mkÃ¼n. Bu alanÄ± alta taÅŸÄ±mak konfor dÄ±ÅŸÄ±nda ek bir avantaj saÄŸlamÄ±yor. Telefon geniÅŸ ekrana sahipse elinizi fazla zorlamadan kolayca bu alana eriÅŸebilirsiniz. HiÃ§ bir neden olmasa bile farklÄ± bir internet gezintisi deneyimi iÃ§in denemek bile isteyebilirsiniz.

Chrome UygulamasÄ±nda Flags MenÃ¼sÃ¼

Flags ayarlarÄ± Chrome’un diÄŸer sÃ¼rÃ¼mlerinde de gizli bir ayar menÃ¼sÃ¼ aÃ§ma olanaÄŸÄ± veriyor. Google Chrome uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n ve adres satÄ±rÄ±na chrome://flags yazÄ±p Enter tuÅŸuna basÄ±n.

Bu sayfada yer alan ayarlarÄ±n sadece uzmanlara gÃ¶re ve deneme amaÃ§lÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor yani emin deÄŸilseniz deÄŸiÅŸtirmeyin ya da deÄŸiÅŸtirdikten sonra ters teperse geri alÄ±n. AynÄ± zamanda asla aynÄ± anda birden Ã§ok ayar deÄŸiÅŸtirmeyin ki sorun olursa hangisi olduÄŸunu bulabilesiniz.

ArdÄ±ndan sayda iÃ§inde arama yapmak iÃ§in saÄŸ Ã¼stteki Ã¼Ã§ noktalÄ± menÃ¼ye tÄ±klayÄ±n ve sayfada arama baÅŸlatÄ±p home kelimesini girin. “Chrome Home” satÄ±rÄ±nÄ± bulup aktifleÅŸtirmeniz gerekiyor yani Enabled olacak. ArdÄ±ndan altta yeniden baÅŸlatma isteyen mavi buton gelecek. Buna tÄ±klayÄ±n ve bekleyin. ArtÄ±k adres satÄ±rÄ± altta gelecek. Adres satÄ±rÄ±nda Ã¼ste sÃ¼rÃ¼kleyip sÄ±k kullanÄ±lan siteler listesini gÃ¶rebilirsiniz.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.











